İsrail askerleri Gazze topraklarında (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 24. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, bazı İsrail birliklerinin Gazze'de ilerlediği duyuruldu. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti.
İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: İSRAİL BİRLİKLERİ GAZZE'DE OLANA GÖRE AŞAMALI OLARAK İLERLİYOR
İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" açıkladı.