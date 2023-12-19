İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı

Husilerin diğer saldırısı da Clara isimli bir yük gemisine düzenlendi.



Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadı.



Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de Yemenli Husilerin saldırılarına karşı Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de çok uluslu gücün devriye gezeceğini duyurdu.