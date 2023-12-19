İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı

İsrail gece Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u bombaladı. Cibaliye Mülteci kampı bugün de bombaların hedefi oldu. Savaşın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de ticari gemilere saldırı düzenleyen Yemenli Husilere karşı "çokuluslu deniz gücüyle" devriyeye başlayacaklarını duyurdu. İsrail ordusu El-Avde Hastanesi'ni basarak 80'i personel 240 kişiyi alıkoydu. İsrail askerlerinin hastaneye konuşlandığı ifade edildi.

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 1

İsrail - Hamas savaşı 74. gününe girdi. 

Gazze işgalini sürdüren İsrail, dünün ardından bugün de Cibaliya Mülteci Kampı'nın bombaladı. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı, onlarca ölü ve yaralı var." açıklamasını yaptı. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 2

Bakanlık ayrıca "İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoydu." açıklamasını yaptı. 

İsrail Gazze'deki hastaneleri sıklıkla basıyor. 

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin hastaneye konuşlanarak burayı kışlaya çevirdiğini açıkladı. 

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 3

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 4

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 5

ADEN'DE SULAR ISINIYOR

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de de Husilerin saldırıları devam etti.

Amerikan Merkez Komutanlığı, Husilerin iki ticari gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıdan biri Swan Atlantic isimli bir petrol tankerine insansız hava aracı ve gemisavar füzeyle yapıldı.

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 6

Husilerin diğer saldırısı da Clara isimli bir yük gemisine düzenlendi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de Yemenli Husilerin saldırılarına karşı Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de çok uluslu gücün devriye gezeceğini duyurdu.

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 7

10 ülkenin katılacağı ortak operasyonda Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alacak.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Amerika Birleşik Develtleri'nin bu hamlesi nedeniyle Austin'e teşekkür etti.

Austin, dünkü İsrail ziyaretinde Netanyahu ile görüşmüş, İsrail'e olan Amerikan desteğini yinelemişti.

İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 8
İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 9
İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 10
İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 11
İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı - 12
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