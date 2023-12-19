İsrail askerleri Gazze'de bir hastaneye konuşlandı
İsrail gece Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u bombaladı. Cibaliye Mülteci kampı bugün de bombaların hedefi oldu. Savaşın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de ticari gemilere saldırı düzenleyen Yemenli Husilere karşı "çokuluslu deniz gücüyle" devriyeye başlayacaklarını duyurdu. İsrail ordusu El-Avde Hastanesi'ni basarak 80'i personel 240 kişiyi alıkoydu. İsrail askerlerinin hastaneye konuşlandığı ifade edildi.
İsrail - Hamas savaşı 74. gününe girdi.
Gazze işgalini sürdüren İsrail, dünün ardından bugün de Cibaliya Mülteci Kampı'nın bombaladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı, onlarca ölü ve yaralı var." açıklamasını yaptı.