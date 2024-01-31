İsrail askerleri Gazze'den çekilecek mi? Ateşkes görüşmelerinde son durum

Savaşı tüm hedeflerine ulaşmadan bitirmeyeceklerini vurgulayan Netanyahu, "Bu Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerimizin geri dönmesi ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak anlamına geliyor." diye konuştu.