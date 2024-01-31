İsrail askerleri Gazze'den çekilecek mi? Ateşkes görüşmelerinde son durum
İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını 117 gündür sürdürüyor. Ateşkes konusunda çabalar sürerken İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha Gazze'den birliklerini çekmeyeceklerini duyurdu. Hamas lideri İsmail Haniye önceliklerinin İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi olduğunu belirtti. 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'la olası bir ateşkes anlaşmasının koşullarıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin konuştu. Netanyahu, "İsrail, güçlerini Gazze'den çekmeyecek. İsrail Gazze Şeridi'nden güçlerini çekmeyecek veya binlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmayacak." dedi.