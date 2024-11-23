İsrail askerleri intihar ediyor: "Sayılar açıklanandan fazla"
İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az altı İsrail askerinin, psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini yazdı. Bu sayının, gerçekte daha fazla olduğun tahmin ediliyor ancak İsrail ordusu bu konudaki resmi verileri paylaşmayı reddediyor.
İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az altı İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi.