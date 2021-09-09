İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

Filistin'in çok sayıda kentinde binlerce kişi "İsrail hapishanelerindeki tutuklulara" destek için sokağa çıktı. İsrail askeri bazı kentlerde gösterilere sert müdahale etti. Çok sayıda Filistinli yaralandı.

NTV Haber 09.09.2021 - 14:37

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 1
İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishaneden 6 Filistinlinin kaçması sokakları karıştırdı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 2
Filistin'in çeşitli kentlerinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 3
Beytullahim'de yürüyüş düzenleyen Filistinlilerle İsrail askeri arasında çatışma çıktı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 4
Göstericiler göz yaşartıcı gazla kendilerine saldıran güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 5
Nablus'ta Filistinliler araç lastiklerini ateşe verdi.

İsrail askerleri gösteriye sert müdahale etti. 10 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 6
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de sokaklar karışıktı.

Yüzlerce Filistinli akşam saatlerinde Şam Kapısı'nda toplandı. İsrail polisi göstericilerin bölgede uzun süre kalmasına izin vermedi.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 7
Atlı polisler ve TOMA'larla Filistlinliler dağıtıldı. 4 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 8
Plastik mermi ve ses bombası kullanan İsrail polisiyle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 9
Ramallah'ta ise gösteriler olaysız geçti.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 10
slami grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye bine yakın Filistinli katıldı. Göstericiler Filistinli mahkumlar için dayanışma sloganları attı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 11
Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül'de, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 12
Olay üzerine İsrail'de güvenlik önlemleri artırılırken, haber Filistin'de sevinçle karşılanmıştı.
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER