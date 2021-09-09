İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

Filistin'in çok sayıda kentinde binlerce kişi "İsrail hapishanelerindeki tutuklulara" destek için sokağa çıktı. İsrail askeri bazı kentlerde gösterilere sert müdahale etti. Çok sayıda Filistinli yaralandı.
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NTV Haber 09.09.2021 - 14:37
İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishaneden 6 Filistinlinin kaçması sokakları karıştırdı.
Filistin'in çeşitli kentlerinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.
Beytullahim'de yürüyüş düzenleyen Filistinlilerle İsrail askeri arasında çatışma çıktı.
Göstericiler göz yaşartıcı gazla kendilerine saldıran güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.
Nablus'ta Filistinliler araç lastiklerini ateşe verdi.
İsrail askerleri gösteriye sert müdahale etti. 10 Filistinli yaralandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de sokaklar karışıktı.
Yüzlerce Filistinli akşam saatlerinde Şam Kapısı'nda toplandı. İsrail polisi göstericilerin bölgede uzun süre kalmasına izin vermedi.
Atlı polisler ve TOMA'larla Filistlinliler dağıtıldı. 4 Filistinli yaralandı.
Plastik mermi ve ses bombası kullanan İsrail polisiyle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.
Ramallah'ta ise gösteriler olaysız geçti.
slami grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye bine yakın Filistinli katıldı. Göstericiler Filistinli mahkumlar için dayanışma sloganları attı.
Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül'de, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.
Olay üzerine İsrail'de güvenlik önlemleri artırılırken, haber Filistin'de sevinçle karşılanmıştı.
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