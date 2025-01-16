İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti

"EVLER DÜMDÜZ EDİLDİ"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre İsrail'in ateşkesin duyurulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'u çocuk, 24'ü kadın olmak üzere 71'e yükseldi.

Bölge sakinleri saldırıların bu sabah da devam ettiğini, Gazze'nin güneyindeki Refah, merkezindeki Nuseyrat ve kuzeyindeki evlerin "dümdüz edildiğini" söyledi.