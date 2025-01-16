İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti

Gazze’de ateşkese anlaşmasının sağlanmasına rağmen İsrail saldırılardan vazgeçmedi. Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in Gazze’ye düzenlediği şiddetli bombardımanlarda en az 71 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 15 aydır süren saldırılarda toplam can kaybı ise 46 bin 700.

İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti - 1

 İsrail  ile Filistinli direniş grubu Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığının duyurulması gözleri dünyanın gözünü Gazze'ye çevirdi.

Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarını durdurmadı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti - 2

"EVLER DÜMDÜZ EDİLDİ"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre İsrail'in ateşkesin duyurulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'u çocuk, 24'ü kadın olmak üzere 71'e yükseldi.

Bölge sakinleri saldırıların bu sabah da devam ettiğini, Gazze'nin güneyindeki Refah, merkezindeki Nuseyrat ve kuzeyindeki evlerin "dümdüz edildiğini" söyledi.

İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti - 3

ATEŞKES PAZAR GÜNÜ UYGULANACAK

İsrail ordusu saldırılar hakkında açıklama yapmadı.

Ateşkes müzakerelerine yakın bir Filistinli yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, arabulucuların pazar günü yürürlüğe girecek ateşkes öncesinde her iki tarafı da çatışmaları askıya almaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti - 4
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