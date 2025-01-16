İsrail, ateşkes sonrası en az 71 Filistinliyi öldürdü, Gazze'deki evleri yıkıp geçti
Gazze’de ateşkese anlaşmasının sağlanmasına rağmen İsrail saldırılardan vazgeçmedi. Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in Gazze’ye düzenlediği şiddetli bombardımanlarda en az 71 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 15 aydır süren saldırılarda toplam can kaybı ise 46 bin 700.
İsrail ile Filistinli direniş grubu Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığının duyurulması gözleri dünyanın gözünü Gazze'ye çevirdi.
Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarını durdurmadı.