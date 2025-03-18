İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var
İsrail ordusu, ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 330 kişi yaşamını yitirdi. Hamas, "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik savaşı yeniden başlattı" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray ise ABD'ye danışıldığını açıklarken "Kıyamet kopacak" tehdidinde bulundu.
09:51 | GAZZE'DE TAHLİYE EMİRLERİ VERİLDİ
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli mahallelerine yönelik tahliye talimatı verildiğini duyurdu.
İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı.