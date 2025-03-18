İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var

04:29 | BEYAZ SARAY SALDIRIYI ONAYLADIĞINI TEYİT ETTİ

Beyaz Saray, İsrail'in saldırı öncesinde Washington'a danıştığını açıkladı.

Sözcü Karoline Leavitt Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Sözcü, "Sadece İsrail'i değil Amerika Birleşik Devletleri'ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak" ifadelerini kullandı.