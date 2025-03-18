imsakiye

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var

İsrail ordusu, ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 330 kişi yaşamını yitirdi. Hamas, "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik savaşı yeniden başlattı" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray ise ABD'ye danışıldığını açıklarken "Kıyamet kopacak" tehdidinde bulundu.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 1

09:51 | GAZZE'DE TAHLİYE EMİRLERİ VERİLDİ

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli mahallelerine yönelik tahliye talimatı verildiğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 2

09:06 | CAN KAYBI 330'A YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanda can kaybı 330'a ulaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığın'dan yapılan açıklamada yüzlerce kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 3

09:01 | GAZZE'DE ÜST DÜZEY GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Hamas kaynakları Gazze İçişleri Bakanlığı'nın başındaki generalin İsrail saldırıları sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 4

07:30 | "REHİNELERİ KURBAN ETME KARARI"

Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk AFP'ye yaptığı açıklamada, “Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma kararı, rehineleri kurban etme ve onlara ölüm cezası verme kararıdır” dedi.

İsrail başbakanının çatışmaları hükümete karşı yükselen sesleri bastırmak için siyasi bir “cankurtaran simidi” olarak kullandığı vurgulandı.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 5

07:25 | "CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

Yoğun bombardıman tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 6

04:29 | BEYAZ SARAY SALDIRIYI ONAYLADIĞINI TEYİT ETTİ

Beyaz Saray, İsrail'in saldırı öncesinde Washington'a danıştığını açıkladı.

Sözcü Karoline Leavitt Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Sözcü, "Sadece İsrail'i değil Amerika Birleşik Devletleri'ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 7

04:24 | İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın orduya Hamas'a karşı güçlü eylem talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldı.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 8

04:13 | HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtilildi.

Açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var - 9

03:49 | İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER