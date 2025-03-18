İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu: Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var
İsrail ordusu, ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 330 kişi yaşamını yitirdi. Hamas, "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik savaşı yeniden başlattı" ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray ise ABD'ye danışıldığını açıklarken "Kıyamet kopacak" tehdidinde bulundu.
09:06 | CAN KAYBI 330'A YÜKSELDİ
Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanda can kaybı 330'a ulaştı.
Gazze Sağlık Bakanlığın'dan yapılan açıklamada yüzlerce kişinin de yaralandığı aktarıldı.