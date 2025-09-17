İsrail barbarlığından kaçış: Filistinliler nereye gidiyor?

TEHCİRE KARŞI 190 BİN KİŞİ AYRILDI

Filistin yönetimi, Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinlinin hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ettiğini belirtti ve şunları ekledi: "Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen."

Hükümet, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısının ise 190 bin civarında olduğunu kaydetti.

Normalde Gazze ve kuzeyindeki nüfusun 1,3 milyondan fazla olduğu belirtilirken, bu nüfusun yaklaşık 398 binini Kuzey Gazze ili sakinlerinin oluşturduğu, büyük çoğunluğunun da ilin batısına zorla göç ettirildiği belirtildi.