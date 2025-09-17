İsrail barbarlığından kaçış: Filistinliler nereye gidiyor?
Binlerce Filistinli, İsrail'in Gazze kentine kara harekatının başlamasının ardından bir kez daha sürgüne zorlandı. Bazıları yürüyerek, bazıları bisiklet, motosiklet veya kamyonetlerle güneye doğru yola düştü.
İsrail, Gazze Şeridi'nin en büyük kenti olan Gazze kentinde işgal operasyonuna başladı. Tanklarla kente giren İsrail ordusu, harekatın işgal planının ana safhası olduğunu açıkladı.
Kenti ele geçirme hedefiyle 15 Eylül'de başlatılan bu kara harekatı, binlerce Filistinli için bir kez daha zorla göç anlamına geliyor.
Gazze'deki sağlık yetkilileri, 15 Eylül'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar 100'den fazla Filistinli'nin öldüğünü bildirdi.
Binlerce Gazzeli de yeniden eşyalarını sırtlayıp yola düştü. Bazıları yürüyerek, bazıları bisiklet, motosiklet veya kamyonetlerle güneye doğru harekete başladı.