İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir"
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin olası bir ateşkes anlaşması karşısında dağılıp dağılmayacağını değerlendirdi. Gazetenin haberine göre önde gelen bakanlar, hiç sıcak bakmadıkları ateşkes anlaşması kendi şartlarına uygun olarak yapılsa bile hükümetten istifa edebilir. İşte olası bir ateşkes anlaşmasının Netanyahu hükümetinde yaratacağı ikilem...
ANLAŞMANIN SÜREKLİLİĞİNE İNANMIYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimler ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz'e konuştu.
Netanyahu'ya yakın isimler, başbakanın anlaşma sağlansa bile birinci evresinde öngörülen 6 haftalık ateşkesin tamamlanmadan bozulacağını düşündüğünü söylüyor.
Habere göre Netanyahu, İsrail ve Hamas'ın anlaşmanın geri kalanı üzerinde anlaşamayacağını düşünüyor.