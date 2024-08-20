İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin olası bir ateşkes anlaşması karşısında dağılıp dağılmayacağını değerlendirdi. Gazetenin haberine göre önde gelen bakanlar, hiç sıcak bakmadıkları ateşkes anlaşması kendi şartlarına uygun olarak yapılsa bile hükümetten istifa edebilir. İşte olası bir ateşkes anlaşmasının Netanyahu hükümetinde yaratacağı ikilem...

İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir" - 1

ANLAŞMANIN SÜREKLİLİĞİNE İNANMIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimler ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz'e konuştu.

Netanyahu'ya yakın isimler, başbakanın anlaşma sağlansa bile birinci evresinde öngörülen 6 haftalık ateşkesin tamamlanmadan bozulacağını düşündüğünü söylüyor.

Habere göre Netanyahu, İsrail ve Hamas'ın anlaşmanın geri kalanı üzerinde anlaşamayacağını düşünüyor.

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İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir" - 2

AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Gazze'de ateşkes anlaşmasının Netanyahu'nun radikal sağcı bloğunda yaratacağı olası etkilere de değinildi.

Radikal sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la herhangi bir anlaşma yapılmasını istemediğini defalarca söylemişti.

En uygun şartları sağlayan bir anlaşma imzalansa bile Ben-Gvir'in hükümetten istifa edeceği öne sürülüyor.

İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir" - 3

KİLİT İSİMLER İSTİFA EDECEK

Bir diğer önemli isimse aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.

Smotrich'in istediği düzeltmeler yapıldığı sürece hükümette kalabileceği fakat bunlar sağlanmazsa  istifa ederek Ben-Gvir'e katılabileceği öne sürülüyor.

İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir" - 4

ANLAŞMA BOZULURSA NE OLACAK?

Hangi ihtimal gerçekleşirse gerçekleşsin ateşkes anlaşmasının bozulması halinde hem Ben-Gvir'in hem de Smotrich'in hükümete geri döneceği tahmin ediliyor.

İsrail basını: "Ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetini dağıtabilir" - 5

Haaretz'in haberinde, ateşkes anlaşmasının Netanyahu hükümetini erken seçime zorlamayacağı ve koalisyonun çökmesine neden olmayacağı değerlendirmesi yapılıyor.

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