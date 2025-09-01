İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dedi

TEKLİFİN ÜZERİNDEN 2 HAFTA GEÇTİ

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.



Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.