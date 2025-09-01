İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dedi
İsrail basınının aktardığına göre Trump, Netanyahu'ya kısmi esir takası anlaşmasından çekilmesini ve Gazze'ye saldırıları artırmasını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.
İ24 televizyonunda yer alan habere göre, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.