İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü

KARŞILIKLI RESTLEŞME

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in savaşta yeni bir aşamaya geçtiğini ve odağının kuzeye kaydığını duyurmuştu.

Gallant, Hizbullah'ın “giderek artan bir bedel ödeyeceğini” belirtti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise “ağır darbe” olarak nitelendirdiği bombalı saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada misilleme sözü verdi.

Nasrallah canlı yayın konuşmasında, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını ve cihaz saldırılarının bir "savaş ilanı" olduğunu söyledi.