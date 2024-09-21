İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail'in Beyrut'un güneyini bombaladığı saldırıda, Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil ve elit Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin öldüğü açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 45 olduğunu bildirirken İsrail 16 Hizbullah üyesini öldürdüklerini duyurdu.
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi.
Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, üçü çocuk, yedisi kadın olmak üzere 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Ordu Radyosu, Beyrut'a yönelik saldırının hedefinin Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil olduğunu açıkladı.
Güvenlik kaynakları Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırıda Akil'in öldürüldüğünü bildirdi. Hizbullah, Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin de saldırıda öldüğünü açıkladı.
ABD'nin, Beyrut Büyükelçiliğine 1983'te düzenlenen saldırının arkasında olduğu iddiasıyla Akil'in başına 7 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu.