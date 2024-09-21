İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail'in Beyrut'un güneyini bombaladığı saldırıda, Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil ve elit Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin öldüğü açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 45 olduğunu bildirirken İsrail 16 Hizbullah üyesini öldürdüklerini duyurdu.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 1

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi.

Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. 

Lübnan Sağlık Bakanlığı, üçü çocuk, yedisi kadın olmak üzere 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, Beyrut'a yönelik saldırının hedefinin Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil olduğunu açıkladı. 

Güvenlik kaynakları Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırıda Akil'in öldürüldüğünü bildirdi. Hizbullah, Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin de saldırıda öldüğünü açıkladı.

ABD'nin, Beyrut Büyükelçiliğine 1983'te düzenlenen saldırının arkasında olduğu iddiasıyla Akil'in başına 7 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 2

HİZBULLAH KARŞILIK VERDİ

Hizbullah, aynı saldırıda üst düzey komutanlardan Ahmet Vehbi'nin de öldürüldüğünü duyurdu.

Vehbi'nin, Hizbullah'ın özel operasyon gücü olarak bilinen Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden olduğu belirtiliyor.

İsrail, saldırıda 16 Hizbullah üyesini öldürdüklerini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, yaptığı açıklamada, saldırının "İsrail'in hiçbir insani, hukuki ve ahlaki düşünceye önem vermediğini gösterdiğini" söyledi. 

Beyrut saldırısının ardından Lübnan Hizbullahı, İsrail'in suikastlardan sorumlu kuzey bölgesindeki ana istihbarat karargahına Katyuşa füzeleriyle iki kez saldırı düzenlediğini açıkladı. 

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 3

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısına ilişkin ön bildirimden haberdar olmadıklarını dile getirdi.

Saldırılardan önce ABD'ye bildirimde bulunarak Amerikalıların Lübnan'a seyahat etmemelerini ya da zaten oradalarsa ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

Gazetecilere konuşan Kirby, son saldırılar hakkında yorum yapamayacağını söyledi ancak Biden yönetiminin bölgede bir tırmanmadan kaçınmaya çalıştığını yineledi. 

Hamas ise Beyrut saldısını İsrail'in bedelini ödeyeceği bir “suç” ve “ahmaklık” olarak niteledi.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 4

HİZBULLAH KATYUŞA FÜZELERİ FIRLATTI

Hizbullah, İsrail'in Beyrut saldırısından önce de İsrail'i füzelerle hedef aldı.

Örgüt, İsrail'in yedi ayrı saldırıda Katyuşa roketleri ile vurulduğunu duyurdu.

Saldırının ardından açıklama yapan İsrail Ambulans Servisi, ilk tespite göre ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. 

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, sınırın Lübnan tarafından 150 civarında füze fırlatıldığını aktardı.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 5

İKİ BÖLGE DAHA HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere bugün erken saatlerde de yeni hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 6

BİR HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Öte yandan Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde dün başlayan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Çatışmalarda ölen Hizbullah üyesinin Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinden olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 480'e yükseldi.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 7

İSRAİL FÜZE RAMPALARINI BOMBALADI

İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'da Hizbullah hedeflerini havadan vurduğunu açıkladı.

Örgüte ait füze bataryaları ve altyapılar hedef alınırken, saldırının 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlar arasında olduğu belirtildi.

İsrail, 50'den fazla hava saldırısında,30 füze platformu ile 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 8

YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI

İsrail ordusu, dün sınırda iki askerinin öldüğü Hizbullah saldırılarının ardından İsrail kontrolündeki Golan Tepelerinde yeni bir topçu mevzisi kurdu.

Ordu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde de yeni güvenlik talimatları açıkladı.

Açıklamada, bölge sakinlerinden, yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları ve toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.

Ancak bu önlemler daha sonra kaldırıldı.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 9

KARŞILIKLI RESTLEŞME

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in savaşta yeni bir aşamaya geçtiğini ve odağının kuzeye kaydığını duyurmuştu.

Gallant, Hizbullah'ın “giderek artan bir bedel ödeyeceğini” belirtti. 

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise “ağır darbe” olarak nitelendirdiği bombalı saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada misilleme sözü verdi.

Nasrallah canlı yayın konuşmasında, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını ve cihaz saldırılarının bir "savaş ilanı" olduğunu söyledi.

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 10

LÜBNAN'DA CİHAZLAR PATLAMIŞTI

Öte yandan cihaz patlamalarında hayatını kaybedenler için Lübnan'da cenaze törenleri düzenlendi.

Saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 bin 700 kişi yaralanmıştı. 

İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın iki komutanı dahil 45 kişi öldürüldü - 11
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