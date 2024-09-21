İsrail Beyrut'u vurdu: Hizbullah'ın üst düzey iki askeri lideri öldürüldü
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail'in Beyrut'un güneyini bombaladığı saldırıda, Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil ve elit Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin öldüğü açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, can kaybının 14'e çıktığını açıklarken, Hizbullah yanıt olarak İsrail'i Katyuşa füzeleriyle vurdu.
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi.
Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Ordu Radyosu, Beyrut'a yönelik saldırının hedefinin Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil olduğunu açıkladı.
Güvenlik kaynakları Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırıda Akil'in öldürüldüğünü bildirdi. Hizbullah, Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin de saldırıda öldüğünü açıkladı.
ABD'nin Akil'in başına 7 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu.