İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor
İsrail'de Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan kalabalık bir kez daha istifa çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. Bölgenin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırısındaysa 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Ortadoğu'daki agresif tutumu bir kez daha protesto edildi. Tel Aviv'de binlerce kişi yine sokaklardaydı.
Protestoların merkezi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.
Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet aleyhine pankart, afiş ve dövizler taşıdı.