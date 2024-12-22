İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor

"HASTANE TANK MERMİLERİYLE VURULDU"

Müdür, "Hastane tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındı, duvarlar delindi. Çocuk ve yenidoğan servisleri dahil olmak üzere birçok bölüm ciddi şekilde tahrip oldu." diye konuştu.

İsrail ordusu ise, hastanenin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.