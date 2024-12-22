İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor

İsrail'de Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan kalabalık bir kez daha istifa çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. Bölgenin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırısındaysa 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 1

İsrail'in Ortadoğu'daki agresif tutumu bir kez daha protesto edildi. Tel Aviv'de binlerce kişi yine sokaklardaydı. 

Protestoların merkezi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet aleyhine pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 2

Rehinelerin eve getirilmeleri için İsrail hükümetine çağrı yapan protestocular, istifa sloganları attı.

Protestocularsan biri, "Burada yaptığımız şey, hükümet üyelerinin her birini bir balona bindirmek ve onları buradan göndermek. Onları artık burada istemiyoruz. Onlardan bıktık. İsrail vatandaşları ve halkıyla ilgilenebilecek sorumlu bir hükümet istiyoruz." diye konuştu.

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 3

İSRAİŞ GAZZE'DE HASTANE VURDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi İsrail Ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 4

BİNA AĞIR HASAR ALDI

Hastane müdürü, eşi benzeri görülmemiş bir saldırı düzenlendiğini söyledi. Binanın ağır hasar aldığını bildirdi.

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 5

"HASTANE TANK MERMİLERİYLE VURULDU"

Müdür, "Hastane tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındı, duvarlar delindi. Çocuk ve yenidoğan servisleri dahil olmak üzere birçok bölüm ciddi şekilde tahrip oldu." diye konuştu.

İsrail ordusu ise, hastanenin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 6

GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?

"Gazze'de ateşkes olur mu?" sorusu ise hala yanıt bulmuş değil.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlanamıyor.

KAN Televizyonu'nun haberine göre İsrailli yetkililer "anlaşmaya hala çok uzağız" ifadelerini kullandı.

İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 7
İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 8
İsrail bir kez daha sokaklarda: Halk Netanyahu'yu istemiyor - 9
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