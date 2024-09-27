İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor
Lübnan'daki sağlık sistemi, İsrail'in günlerdir süren saldırıları nedeniyle bunalmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, can kayıplarının, planlananın çok ötesinde olduğunu söyledi. Harris, saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisinin kapandığını, ülkenin geri kalanında 26 tesisin daha artık hizmet vermediğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in günlerdir bombardıman altında tuttuğu Lübnan için uyarıda bulundu.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaralı sayısının sürekli arttığı Lübnan'da sağlık sisteminin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.