İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor

Lübnan'daki sağlık sistemi, İsrail'in günlerdir süren saldırıları nedeniyle bunalmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, can kayıplarının, planlananın çok ötesinde olduğunu söyledi. Harris, saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisinin kapandığını, ülkenin geri kalanında 26 tesisin daha artık hizmet vermediğini bildirdi.

İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor - 1

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in günlerdir bombardıman altında tuttuğu Lübnan için uyarıda bulundu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaralı sayısının sürekli arttığı Lübnan'da sağlık sisteminin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor - 2

Elde ettikleri son verilere göre Lübnan'da 700'den fazla kişinin öldüğünü ve 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Harris, "Sağlık sistemi gerçekten bunalmış durumda. Bu rakamlar, beklenen veya planlanan her şeyin çok ötesinde" dedi.

Sözcü, olası saldırı ve toplu kayıplara hazırlanmak için Lübnan'daki sağlık yetkilileriyle çalışmalar yürüttüklerini ancak hiçbir senaryoda bu düzeyde saldırı, ölüm ve yaralanma beklemediklerini ifade etti.

İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor - 3

Harris, yaralanma ve ölümlerin sağlık sisteminin başa çıkması beklenenden çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Lübnan'daki sağlık çalışanlarının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ancak süren saldırılar neticesinde birçok sağlık tesisinin hizmet vermeyi durdurduğunu söyledi.

İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor - 4

DSÖ Sözcüsü, şu bilgileri paylaştı: "Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisi kapandı. Ülkenin geri kalanında 26 tesis daha artık hizmet vermiyor. Sadece 16 Eylül'den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırıyı doğruladık. Bazıları hastanelere ve bazıları ise ambulanslara yönelik. Bu saldırılarda 27 kişi öldü ve 55 kişi de yaralandı."

Harris, Lübnan'daki elektronik cihaz patlamalarında yaralananların zaten hastaneleri doldurmuş durumda olduğunu söyledi.

İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor - 5

Harris, sağlık sisteminin çok sayıda yerinden edilmiş kişiyle de başa çıkmaya çalıştığını ifade ederek, "Bu insanların çoğu yanlarında ilaç getirmedi ve sağlık hizmetleri için gidecek yerleri yok. Onların ruh sağlığına yönelik ihtiyaçları da çok büyük olacak çünkü bazıları yaşananlardan dolayı yas tutacak ve dehşete düşecek. Bu yüzden sağlık hizmeti ihtiyaçları büyük ölçüde artıyor" ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak sağlık sisteminin yanı sıra sağlık çalışanlarının da saldırı altında olduğuna vurgu yaptı ve "Sağlık çalışanlarımız öldü" dedi.

İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor - 6
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