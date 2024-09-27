İsrail bombardımanı altındaki Lübnan'da sağlık sistemi alarm veriyor

Elde ettikleri son verilere göre Lübnan'da 700'den fazla kişinin öldüğünü ve 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Harris, "Sağlık sistemi gerçekten bunalmış durumda. Bu rakamlar, beklenen veya planlanan her şeyin çok ötesinde" dedi.

Sözcü, olası saldırı ve toplu kayıplara hazırlanmak için Lübnan'daki sağlık yetkilileriyle çalışmalar yürüttüklerini ancak hiçbir senaryoda bu düzeyde saldırı, ölüm ve yaralanma beklemediklerini ifade etti.