İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü

İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. Bu saldırıda 9 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere 2 bin 750 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi. Kaynaklar, İsrail'in Hizbullah'ın 5 bin çağrı cihazına patlayıcı yerleştirdiğini söylüyor. Patlamaların nedenlerine ilişkin "bilimsel soruşturma" yürüttüğünü açıklayan örgüt, İsrail'in hak ettiği karşılığı alacağına yemin etti. Hizbullah, uzun süredir düşmanının "gelişmiş teknolojisinden" kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. "İsrail'i kör etme" olarak tanımlanan bu yöntem yüksek teknolojiyi bastırmak için eski moda iletişim araçlarını, şifreli mesajları ve gizliliği esas alıyor.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 1

"İSRAİL'İ KÖR ETME"

Hizbullah, uzun süredir savaş alanında cep telefonları yerine çağrı cihazları ve sözlü mesajları şahsen ileten kuryeler gibi daha eski moda iletişim araçlarının tercih ediyor.

İsrail hükümeti, savaşta bariz bir teknolojik üstünlüğe sahip.

Hizbullah, güvenlik önlemlerini daha önceki çatışmalarda yapması gerekenden çok daha fazla artırmak zorunda. Örgüt bu nedenle uzun süredir düşmanının "gelişmiş teknolojisinden" kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 2

ÇAĞRI CİHAZLARI BİRER BİRER PATLADI

İsrail hükümeti dün resmi olarak ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırındaki çatışmaları da “savaş hedefleri” arasına ekledi.

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazları birer birer patladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 9 kişinin patlamalarda hayatını kaybettiğini, 2 bin 750 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 200'ünün ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 3

EN AZ 5 BİN CİHAZA YERLEŞTİRİLDİ

Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirsiz ancak Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail'i suçladı ve intikam yemini ederek misilleme sözü verdi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Lübnan güvenlik kaynağı, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının, Hizbullah tarafından ithal edilen en az 5 bin çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini öne sürdü.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 4

30 DAKİKADAN UZUN SÜREN PATLAMALAR

Bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Bölge sakinleri patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü aktardı.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 5

Lübnan Hizbullah'ı lideri Seyyid Hasan Nasrallah, çağrı cihazı patlamalarının ardından perşembe günü bir konuşma yapacağını duyurdu.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 6

HİZBULLAH NEDEN ÇAĞRI CİHAZI KULLANIYOR?

Hizbullah uzun zamandır gizliliği askeri stratejisinin temel taşı olarak görüyor. Örgüt, İsrail ve ABD casus yazılımlarının sızmasını önlemek için yüksek teknolojili cihazlardan kaçınıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, daha önce televizyonda yaptığı konuşmada, destekçilerine, telefonlarının İsrail casuslarından daha tehlikeli olduğunu, onları kırmaları, gömmeleri veya demir bir kutuya kilitlemeleri gerektiğini söylemişti.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 7

ÇAĞRI CİHAZLARI NASIL PATLADI?

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Tayvanlı üretici Gold Apollo'dan sipariş edilen ve Hizbullah'a gönderilmek üzere olan bir grup çağrı cihazının içine patlayıcılar sakladığını bildirdi.

Bunları uzaktan patlatmak için bir anahtar yerleştirildiğini de ekledi.

"ISITILARAK PATLATILDI"

Sky News Arabia'ya göre, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, cihazların pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte etti.

İsrail'in daha sonra uzaktan sinyal göndererek cihazlardaki bataryayı ısıttığı ve patlamasına neden olduğu belirtiliyor.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 8

ÇAĞRI CİHAZLARINI KİM YAPTI?

Gold Apollo, şirketin markasını taşıyan çağrı cihazlarının bir Avrupa dağıtımcısı tarafından yapıldığını söyledi.

Gold Apollo şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AR924" modeli çağrı cihazlarının üretiminde herhangi bir yetkilerinin olmadığı ifade edildi.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 9

Açıklamada, "Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımında veya üretiminde hiçbir dahlimiz yok." ifadeleri yer aldı.

Cihazların üretiminin yalnızca marka lisansı kullanma yetkisi verdikleri "BAC" isimli şirkete ait olduğu belirtildi.

İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü - 10
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