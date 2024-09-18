İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü

EN AZ 5 BİN CİHAZA YERLEŞTİRİLDİ

Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirsiz ancak Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail'i suçladı ve intikam yemini ederek misilleme sözü verdi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Lübnan güvenlik kaynağı, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının, Hizbullah tarafından ithal edilen en az 5 bin çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini öne sürdü.