İsrail çağrı cihazlarını patlattı: Hizbullah üyeleri hedef alındı, 9 kişi öldü
İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. Bu saldırıda 9 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere 2 bin 750 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi. Kaynaklar, İsrail'in Hizbullah'ın 5 bin çağrı cihazına patlayıcı yerleştirdiğini söylüyor. Patlamaların nedenlerine ilişkin "bilimsel soruşturma" yürüttüğünü açıklayan örgüt, İsrail'in hak ettiği karşılığı alacağına yemin etti. Hizbullah, uzun süredir düşmanının "gelişmiş teknolojisinden" kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. "İsrail'i kör etme" olarak tanımlanan bu yöntem yüksek teknolojiyi bastırmak için eski moda iletişim araçlarını, şifreli mesajları ve gizliliği esas alıyor.
"İSRAİL'İ KÖR ETME"
Hizbullah, uzun süredir savaş alanında cep telefonları yerine çağrı cihazları ve sözlü mesajları şahsen ileten kuryeler gibi daha eski moda iletişim araçlarının tercih ediyor.
İsrail hükümeti, savaşta bariz bir teknolojik üstünlüğe sahip.
Hizbullah, güvenlik önlemlerini daha önceki çatışmalarda yapması gerekenden çok daha fazla artırmak zorunda. Örgüt bu nedenle uzun süredir düşmanının "gelişmiş teknolojisinden" kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor.