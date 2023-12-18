İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI
vurdu: En az 90 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 73. gününde. Katar'ın arabuluculuğunda yeni bir insani ateşkes görüşmesinin sinyalleri gelirken, İsrail, Gazze'ye saldırılarını artırdı. Dün Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında en az 90 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 1

İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı artırdı. İsrail ordusu son 24 saatte 200 hedefin vurulduğunu açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 2

Vurulan yerlerden biri Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı oldu.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 3

Saldırıda yüze yakın sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bölgede onlarca evin bombalanması sonucu büyük yıkımın meydana geldiği, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 30'dan fazla ceset çıkardığı belirtildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 4

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Gazze kentinin Tel el-Hava, Es-Sabra, Ez-Zeytun, Eş-Şucaiye ve Ed-Derec mahallelerinde evlerine ulaşmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 5

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş 50'den fazla sivilin sığındığı bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 6

Öte yandan Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail hava saldırısının hedefi olan bir diğer evden yaklaşık 40 cesedin çıkarıldığı, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 7

Ordunun ayıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi ile Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni top ateşiyle hedef aldığı ve çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 8

İSRAİL GÜÇLERİ, HASTANEDEKİ YARALILARIN ÜZERİNE KÖPEK SALDI

İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'nde, 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldığı, yaralının hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 9

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE 4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL BULUNDU

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 4 kilometre uzunluğunda tünel bulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, tünelin, 4 kilometreden daha uzun olduğu ve en derin noktasının 50 metreye ulaştığı kaydedildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 10

Girişlerinden biri, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın 400 metre yakınında olan tünelin, kendi içerisinde birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 11

Açıklamada, atık su gideri, elektrik ve iletişim hatlarıyla donatıldığı ileri sürülen tünelde, "Hamas'a ait çok sayıda savaş malzemesi bulunduğu" iddia edildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 12

Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 13

Konuyla ilgili Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 14

İNTERNET VE TELEFON HİZMETİ KISMEN NORMALE DÖNDÜ

Gazze'de dört gündür telefon ve internet kesikti.
Filistinli yetkililer, bu durumun, bombardıman sonrası arama-kurtarma çalışmalarını engellidiğini söyledi. Yaralıların enkaz altında kaldığı belirtildi.

Savaşın başından bu yana uygulanan en uzun karartma sona erdi. Dördüncü günde Gazze'de iletişimin kısmen normale döndüğü haberi geldi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 15

"KEMAL ADVAN HASTANESİ'NDE YAŞANANLAR KARŞISINDA "DEHŞETE KAPILDIK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin son birkaç gün içinde etkileyici bir şekilde tahrip edilmesi, hastanenin işlevsiz hale getirilmesi ve en az 8 hastanın ölümüyle sonuçlanan olaylar karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Hastane binasında barındığı bildirilen yerinden edilmiş kişilerin sağlık durumundan son derece endişeli olduklarına da değinen Ghebreyesus, paylaşımında "Gazze'nin sağlık sistemi zaten çökmüştü ve asgari düzeyde çalışan bir hastanenin daha kaybedilmesi sağlık sistemine ciddi bir darbe oldu. Hastanelere, sağlık personeline ve hastalara yönelik saldırılar sona ermeli. Şimdi ateşkes." ifadelerine yer verdi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 16

BM: GAZZE'DE 45 BİN HAMİLE VE 68 BİN EMZİREN KADIN ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 17

İSRAİL ORDUSU,1 GAZETECİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 95'e yükseldi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 18

ATEŞKES İÇİN DİPLOMASİ ÇABALARI DA SÜRÜYOR

Diplomasi cephesinde de yeni gelişmeler var.
Haber sitesi Axios, İsrail istihbarat Başkanı David Barnea'nın, Cuma günü Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile görüştüğünü duyurdu.

Katar, insani ateşkesin yenilenmesi için diplomatik çabaların sürdüğünü açıkladı.

Yeni müzakereler yapıldığını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da doğruladı. Ancak Hamas'tan, "Gazze'ye saldırılar durmadan takas müzakeresine karşıyız" açıklaması geldi.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 19

HAMAS: İSRAİL, GAZZE'DEN ÇEKİLMEDEN ESİR TAKASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Gazze’de İsrail’e karşı direnişi sürdüreceklerini söyledi.

Hayye, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kapsamlı bir ateşkes ve tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze’den çekilmesini istiyoruz. Sonra esirler meselesini konuşuruz.” dedi.

İsrailli çevrelerce, “Gazze’deki savaş ve Hamas sonrasına” işaret edilerek kullanılan “ertesi gün” ifadesine değinen Hayye, “Gazze’de ‘ertesi gün’ zaferimizdir. Her kim Hamas’tan sonrasını düşünüyorsa, hayal görüyordur. Mukaddesatımız ve topraklarımız özgürleşmeden halkımızı savunmaktan geri durmayacağız.” diye konuştu.

Hayye, Hamas’ın Gazze’de İsrail’e karşı aylarca direnecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizerek, “Direnişin iyi durumda ve kararlı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Halkımız teslim olma bayrağını asla kaldırmayacak, topraklarında kalıp direnişe sahip çıkacak.” ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili, “Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin tektir, yönetimine de halkımız karar verir. Gazze’nin geleceği, Kudüs’ün ve tüm Filistin’in geleceğine bağlıdır. Biz, Hamas olarak halkımızın bir parçasıyız ve yardımları artırmak için tüm kapıları çalıyoruz.” şeklinde konuştu.

İsrail, Cebaliye Mülteci Kampı'nI vurdu: En az 90 kişi öldü - 20

NETANYAHU BASKI ALTINDA

İsrail Başbakanı Netanyahu, içerde de giderek artan baskı altında. Aileler rehinelerin bir an önce kurtarılmasını istiyor. Netanyahu'dan "rehineleri kurtarmanın tek yolu askeri baskıyı artırmak" açıklaması geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colona'dan da Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı geldi.
İsrail'i ziyaret eden Fransız Bakan, "Filistin topraklarında çok fazla insan öldü" dedi.

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