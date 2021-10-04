İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede

İsrail 3. dozu yapmayanların hayatını kısıtlamaya hazırlanıyor. Üçüncü doz aşıyı yapmayanlar kapalı alanlara alınmayacak. Bu ülkede yaklaşık 2 milyon insanın aşı kartını birkaç gün içerisinde kaybedeceği anlamına geliyor. İsrail hatırlatma dozunu zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 14:53 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 15:52

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 1

Corona virüs salgınında ipleri gevşetmeyen İsrail hükümeti bir ilke daha imza attı. Ülkede tartışmalara neden olan kararda Covid-19'daki üçüncü doz zorunlu hale geldi.

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 2

Hatırlatma aşısı olarak da bilinen üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak. Hükümetin aktardığı bilgilere göre hatırlatma dozunu yapmayanların aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek. 

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 3

Aşı pasaportu olmayan insanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek. Aktarılan bilgilere göre barlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri gibi yerler de bu yasak kapsamına alındı. 

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 4
Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın insanın aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek.
İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 5

İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorululuğu da gelmiş oldu. 

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 6

Our World in Data sitesindeki verilere göre Pfizer Biontech aşısını kullanan İsrail'de şimdiye kadar 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 7

Nüfusu 9 milyonun üzerinde olan ülkede yaklaşık 6 milyon insana 2. doz aşı yapıldı. 

İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 8
İsrail'de şimdiye kadar 1.3 milyona yakın Covid-19 vakası tespit edilirken 7 bin 821 kişi öldü.
İsrail Covid-19'da 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu: 2 milyon aşı pasaportu tehlikede - 9

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