İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?)

İçinde sivil altyapı bulunmayan askerden arındırılmış bir tampon bölge,Cohen'in Gazze'nin topraklarının "azalacağını" iddia ederken aklında olan şey olabilir. Ancak İsrail'in katı milliyetçi yerleşim hareketi de savaştan sonra Gazze'nin bir kısmının kendilerine teslim edilmesini istiyor. Yerleşimciler arasında, İsrail'in 2005'te Gazze'den ayrılması ve bunun sonucunda Gazze'deki 21 yerleşimin boşaltılması nedeniyle bir öfke var.