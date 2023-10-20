İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?)

İsrail-Gazze hattında çatışmalar 14. gününde devam ediyor. İsrail ordusu kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Cohen, "Savaşın sonunda sadece Hamas yok olmayacak. Gazze'nin toprakları da azalacak." dedi. Bu sözler, İsrail ordusunun Gazze içinde tampon bölge oluşturma girişiminde bulunacağı yorumlarına yol açtı. Diğer taraftan, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'deki savaşın hedefinin Hamas'ı 'ortadan kaldırmak ve yeni bir güvenlik sistemi kurmak olduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 1

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu için hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken,
"tampon bölge" iddiası gündeme geldi.

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İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 2

İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ni küçülteceğini söyledi ve Hamas'la savaşın sonunda bölgenin bir kısmının ilhak edileceği ya da yeniden işgal edileceği endişelerini arttırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 3

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Eli Cohen, Hamas'ı Gazze'den çıkarılacağını ve ardından Gazze topraklarında bir "düşüş" yaşanacağını söyledi. 

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 4

"GAZZE'NİN TOPRAKLARI AZALACAK"

Cohen, "Bu savaşın sonunda sadece Hamas artık Gazze'de olmayacak, aynı zamanda Gazze'nin toprakları da azalacak". dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 5

Ancak, Cohen'in Hamas kontrolündeki bölgenin etrafına bir tampon bölge yerleştirileceğini mi, yoksa İsrail'in 2,3 milyon nüfuslu yoğun nüfuslu bölgenin bazı kısımlarını tamamen kendi topraklarına katmayı mı kastettiği açık değildi.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 6

Bazı uzmanalr  İsrail'in, 7 Ekim Hamas saldırılarının hedefi olan sınıra yakın yerleşimlerde yaşayan İsraillileri korumak için Gazze Şeridi çevresinde geniş bir tampon bölge oluşturması gerektiğini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 7

İçinde sivil altyapı bulunmayan askerden arındırılmış bir tampon bölge,Cohen'in Gazze'nin topraklarının "azalacağını" iddia ederken aklında olan şey olabilir. Ancak İsrail'in katı milliyetçi yerleşim hareketi de savaştan sonra Gazze'nin bir kısmının kendilerine teslim edilmesini istiyor. Yerleşimciler arasında, İsrail'in 2005'te Gazze'den ayrılması ve bunun sonucunda Gazze'deki 21 yerleşimin boşaltılması nedeniyle bir öfke var.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 8

Dönemin başbakanı Ariel Şaron, İsrail'in buradaki yerleşimleri artık koruyamayacağı ve milyonlarca Filistinli Gazzelinin işgalinin çok maliyetli olduğu endişesiyle bölgeden çekilmeyi tercih etti.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 9

Ancak, Gazze'ye yapılacak herhangi bir yeniden yerleşim, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde büyük ve uzun vadeli bir asker varlığını gerektirecektir. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu olasılığı daha önceden reddetmişti:

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 10

"Şu ana kadar Gazze'yi işgal etmek ya da yeniden işgal etmek gibi bir arzumuz yok. İki milyondan fazla Filistinlinin yaşamına hükmetmek gibi bir arzumuz da yok." dedi 

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 11

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'i Gazze'yi yeniden işgal etmemeye çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 12

Diğer taraftan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş zamanı birlik hükümetini kurmadan önce, koalisyonuna katılan bazı kilit liderler nedeniyle İsrail'in yerleşimci hareketini yatıştırmak için yoğun baskı altındaydı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 13

Öte yandan,  İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'deki savaşın hedefinin Hamas'ı ortadan kaldırmak ve yeni bir güvenlik sistemi kurmak olduğunu açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 14
İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?) - 15
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