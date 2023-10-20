İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?)
İsrail-Gazze hattında çatışmalar 14. gününde devam ediyor. İsrail ordusu kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Cohen, "Savaşın sonunda sadece Hamas yok olmayacak. Gazze'nin toprakları da azalacak." dedi. Bu sözler, İsrail ordusunun Gazze içinde tampon bölge oluşturma girişiminde bulunacağı yorumlarına yol açtı. Diğer taraftan, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'deki savaşın hedefinin Hamas'ı 'ortadan kaldırmak ve yeni bir güvenlik sistemi kurmak olduğunu duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu için hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken,
"tampon bölge" iddiası gündeme geldi.