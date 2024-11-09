İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yafa ve Han Yunus'ta yerinden edilenlerin barındığı okul ve çadırlar vuruldu. İsrail güçleri, Beyt Lahiya ve Cibaliye'de ise Filistinlilere ait yerleşim alanlarını, patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam - 1

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde soykırıma bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Son saldırılarda en az 20 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze şehrinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu yedi Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldü.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam - 2

YERİNDEN EDİLENLERİN ÇADIRLARI VURULDU

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az dokuz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne nakledildi. 

İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam - 3

ÜÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı da hedef aldı.

Kentte, Ebu Cerrad ailesine ait bir evin bombalanması sonucu bir kişi öldü.

Beyt Lahiya'daki farklı bir noktaya düzenlenen saldırıda ise Hammude ailesinden üç kadın hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile Cibaliye kentinde Filistinlilere ait yerleşim alanlarını, patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam - 4

"GÜVENLİ" BÖLGELERE SALDIRI

İsrail ordusu, güvenli olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda üç Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yedisinin de yaralandığı bildirildi. 

Hedef alınan çadırların birinde yaşayan Filistinli Ebu Ahmed, bölgenin İsrail ordusu tarafından "güvenli" olarak nitelendirildiğini ve burada yaşayanların sivil Filistinliler olduğunu ifade etti.

İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam - 5

CAN KAYBI 43 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere en az 43 bin 508 Filistinli öldü.

Yaralı sayısı ise102 bin 684.

Enkaz altında hâlâ binlerce cansız beden olduğu bildiriliriyor.

Halkın bombalardan kaçarak sığındığı hastane ve eğitim kurumları da İsrail ordusu tarafından hedef alınmaya devam ediyor. 

İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam - 6
DAHA FAZLA GÖSTER