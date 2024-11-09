İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam

CAN KAYBI 43 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere en az 43 bin 508 Filistinli öldü.

Yaralı sayısı ise102 bin 684.

Enkaz altında hâlâ binlerce cansız beden olduğu bildiriliriyor.

Halkın bombalardan kaçarak sığındığı hastane ve eğitim kurumları da İsrail ordusu tarafından hedef alınmaya devam ediyor.