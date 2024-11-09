İsrail durmuyor: Gazze Şeridi'nde yeni katliam
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yafa ve Han Yunus'ta yerinden edilenlerin barındığı okul ve çadırlar vuruldu. İsrail güçleri, Beyt Lahiya ve Cibaliye'de ise Filistinlilere ait yerleşim alanlarını, patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde soykırıma bir yılı aşkın süredir devam ediyor.
Son saldırılarda en az 20 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze şehrinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu yedi Filistinli hayatını kaybetti.
Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldü.