İsrail engel koydu, Gazze'de üç çocuk daha şiddetli soğuktan öldü
Gazze'deki doktorlar, İsrail'in çadır ve mobil evlerin girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle üç çocuğun daha şiddetli soğuktan öldüğünü açıkladı. Soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun da "kritik" olduğu belirtildi.
İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze'de üç çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi.