İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün)

Kassam Tugayları, önceki gün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli sivil esiri de bu sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise "Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağız. Esirleri evlerine geri getirmek için her biçimde adım atmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.