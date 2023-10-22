İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün)

İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Gazze Şeridine "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 2

BİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 3

İSRAİL, GAZZE'YE TÜM GÜCÜYLE SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

Times of Israel'in haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda bugüne kadar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu gerekçesiyle "binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını" söyleyerek Hamas'ın "ilk gündeki gibi olmadığını" savundu.

İsrail ordusunun kara harekatı sırasında "Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını" dile getiren Bar, "Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız." diye konuştu.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 4

İSRAİL, GAZZE'DE NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDAKİ ÇARŞIYI BOMBALADI

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 5

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: "GAZZE ŞERİDİ’NE GİRECEĞİZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun “Golani Tugayı” askerlerine seslendi.

Halevi konuşmasında, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 6

HAMAS'TAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Hamas'ın koşullar olgunlaştığında sivilleri serbest bırakmayı değerlendireceğini, İsrailli asker esirlerin akıbetini ise Gazze'ye saldırılar sona ermeden tartışmayacaklarını vurguladı.

Birçok uluslararası tarafın yabancı esirler konusunda Hamas'la görüştüğünü kaydeden Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.

Hamdan ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması ve hastanelerin faaliyetini sürdürebilmesi için acilen yakıt ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 7

HAMAS: 2 ESİRİ DAHA BIRAKMAK İSTEDİK, İSRAİL REDDETTİ

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında, serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşıldı.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 8

Kassam Tugayları, önceki gün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli sivil esiri de bu sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise "Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağız. Esirleri evlerine geri getirmek için her biçimde adım atmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 9

GAZZE ŞERİDİ’NDE KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 43 CANSIZ BEDEN İÇİN TOPLU MEZAR

Abluka altındaki Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen 43 kişinin toplu mezara defnedildiği duyuruldu.

Ofis Başkanı Salama Marouf, "Kimliği belirsiz 43 kişinin toplu cenaze töreni gerçekleştirildi. Savaşın başlangıcından bu yana 2’nci kez kimliği belirsiz onlarca kişi defnedildi" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 10

İSRAİL SON 24 SAATTE GAZZE ŞERİDİ'NDE 248 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 bine ulaşırken, bu kişilerin yarısı 217 barınma merkezine sığındı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 56'sı güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 248 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere toplam ölü sayısı 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

İsrail saldırılarında Gazze'de 15 bin 100 haneyi kapsayan 5 bin 635 bina tamamen yıkıldı, 10 bin 656'sında ikamet etmenin mümkün olmadığı, 139 bin konut kısmi zarar gördü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplamda yaklaşık 164 bin haneye ve 67 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisine zarar verdi.

Gazze'deki 176 okul İsrail tarafından hedef alınırken bunlardan 30'u kullanılamaz hale geldi.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 11

GAZZE'DEKİ HASTANELERDE 130 BEBEK ÖLÜM TEHDİDİ ALTINDA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde ciddi problemler yaşanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 12

SALDIRILAR SONRASI 26 CAMİ YIKILDI

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı kaydedildi.

İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 13
İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 14
İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 15
DAHA FAZLA GÖSTER