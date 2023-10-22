İsrail-Filistin gerginliği | Hamas'tan gözdağı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Gazze Şeridine "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.