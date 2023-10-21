İsrail-Filistin gerginliği | Kara harekatı bekleniyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün)

İSRAİL, 2 ABD’LİNİN SERBEST BIRAKILDIĞINI DOĞRULADI

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan’ın Hamas tarafından serbest bırakıldığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi. Hamas’ın yaklaşık 200 kişiyi esir tutmaya devam ettiğini belirten Hagari, “Hamas kendisini dünyaya insani nedenlerle esirleri serbest bırakan bir örgüt olarak tanıtıyor ama gerçekte bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları esir tutan cani bir terör örgütü” ifadelerini kullandı.

Hagari, kara harekatını da içeren savaşın son aşamaları için ordunun hazırlandığını belirterek, “Çatışmaların birkaç hafta daha sürmesi muhtemel” dedi.