İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bini aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail'in Gazze'ye kara harekatına "hazırız" mesajını vermesinin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrildi. Gazze-Mısır sınır geçişi insani yardım TIR'larının geçişi için açıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.