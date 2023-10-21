İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün)

İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bini aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail'in Gazze'ye kara harekatına "hazırız" mesajını vermesinin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrildi. Gazze-Mısır sınır geçişi insani yardım TIR'larının geçişi için açıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 2

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 3

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 4

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri, hastane, cami ve kiliseleri vurmaya devam ediyor.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 5

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10.00'da geçici süreyle açılacağı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

ABD Elçiliğinden yapılan yazılı güvenlik uyarısına göre, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılması bekleniyor. Elçilik, sınır kapısının yabancı uyrukluların Gazze'den ayrılması için ne kadar süreyle açık kalacağının bilinmediğini aktardı.

Bu açıklamanın ardından saat 10.00 itibariyle yardım TIR'larının geçişi başladı. 

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 6

YARDIM TIR'LARI SINIR KAPISINDA

İnsani yardım TIR'ları, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin Refah sınır kapısında giriş için izin verilmesini bekliyor.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 7

Hamas: İlaç, tıbbi malzeme ve bir miktar gıdanın olduğu 20 yardım TIR'ı Gazze'ye girecek.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 8

TEL AVİV, GAZZE'YE KARA HAREKATINI ERTELEMESİ İÇİN BASKI GÖRÜYOR

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayımlandı. Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi. İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant önceki gün, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun "yakın" olduğu mesajını vermişti.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 9

İSRAİL, KUDÜS HASTANESİ'NİN "DERHAL BOŞALTILMASINI" İSTEDİ

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 10

HASTANE TAHLİYEYİ REDDETTİ

İsrail'in tahliye çağrısının ardından Gazze'deki Kudüs Hastanesi yönetimi, hastaları sevk etmenin zorluğundan ötürü hastaneyi tahliye etmeyi reddetti.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 11

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 9 CAMİ TAMAMEN YIKILDI

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 17'si cami, biri kilise olmak üzere 18 ibadethanenin İsrail'in saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yetkililerinden İkrami Salim de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığını söyledi.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 12

İSRAİL'İN TARİHİ KİLİSEYE SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in önceki gün doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, önceki akşam İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuş, Sağlık Bakanlığı da saldırı sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 13

HAMAS, İKİ ABD'Lİ ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne-kız olan Judith Raanan ve Natalie Raanan’ı serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 14

İSRAİL, 2 ABD’LİNİN SERBEST BIRAKILDIĞINI DOĞRULADI

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan’ın Hamas tarafından serbest bırakıldığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi. Hamas’ın yaklaşık 200 kişiyi esir tutmaya devam ettiğini belirten Hagari, “Hamas kendisini dünyaya insani nedenlerle esirleri serbest bırakan bir örgüt olarak tanıtıyor ama gerçekte bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları esir tutan cani bir terör örgütü” ifadelerini kullandı.

Hagari, kara harekatını da içeren savaşın son aşamaları için ordunun hazırlandığını belirterek, “Çatışmaların birkaç hafta daha sürmesi muhtemel” dedi.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 15

2 ABD'Lİ ESİR İSRAİL'E ULAŞTI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 16

BIDEN: ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI SAĞLADIK

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun hava saldırılarına yoğun şekilde devam ettiği Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından esir tutulan 2 ABD’linin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Biden, “Bugün, Hamas tarafından esir alınan 2 ABD’linin serbest bırakılmasını sağladık” dedi.

Biden, serbest bırakılan vatandaşların ABD hükümetinin tam desteğine sahip olacağını vurguladı. Biden, “Hamas tarafından esir tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için gece gündüz çalışıyoruz. Başkan olarak, esir tutulan ABD’lilerin güvenliğinden daha yüksek bir önceliğim yok” şeklinde konuşarak, Katar hükümetine ve İsrail hükümetine esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalara ortak olduklarından dolayı teşekkür etti.

İsrail-Filistin gerginliği | Refah Sınır Kapısı açıldı (İsrail-Hamas çatışmalarında 15. gün) - 17
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