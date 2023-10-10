İsrail-Filistin sorunu nasıl başladı? İsrail-Filistin savaşında son durum
Dünya, Filistinli militan grup Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı saldırıyı konuşuyor. Gazze Şeridi yakınındaki farklı noktalardan İsrail'e giren Filistinli direniş örgütü Hamas, yüzlerce kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi rehin aldı. Peki, İsrail-Filistin sorunu nasıl başladı? İşte yıllardır süren gerginliğin geçmişi ve İsrail-Filistin savaşında son durum
Dünya Gazze ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık olarak İsrail savaş hali ilan etti.