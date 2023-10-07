İsrail-Filistin sorunu nasıl başladı? "Savaşa hazırlık durumu" ilan edildi
Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Hamas'ın başkan yardımcısı Salih el Aruri, silahlanma çağrısında bulundu.Sosyal medyadaki görüntüler ardından İsrail-Filistin sorununun geçmişi bir kez daha gündeme geldi. Peki, İsrail-Filistin sorunu nasıl başladı?
Dünya Gazze ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık olarak İsrail savaş hali ilan etti.