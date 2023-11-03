İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi

srail polisinin kendisini darbettiğini söyleyen Burkan, "Ben silah taşımıyorum buraya olay çıkarmaya gelmedim. 60 yaşındayım, hastayım. Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyorum. Gidip nerede ibadet edeyim? Ağlama duvarına mı gideyim?" diye konuştu.