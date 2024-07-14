İsrail, Filistinlileri susuzluğa mahkum ediyor

TEMİZ SUYA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Kerame Mahallesi’nde yaşayan Kamil Kureyzim, çocuklarının su bulabilmek için her gün uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıların sıcak yaz günlerinde daha da arttığını belirten Kureyzim, “Su arıtma tesisi bulunduğumuz yere 700 metre uzaklıkta ve haftada bir gün tatlı su geliyor bölgemize. Bu sıcaklarda aldığımız su yeterli olmuyor, dolayısıyla çok uzaklara içilecek su aramaya çıkıyoruz” dedi.

Su arıtma tesislerinin çalışabilmesi için mazota ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kureyzim, günlük yaşanan sıkıntıların daha artması ve daha büyük felaketler yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti.