İsrail, Filistinlileri susuzluğa mahkum ediyor
İsrail'in 9 aydır devam eden şiddetli saldırıları ve altyapıyı hedef alması nedeniyle başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki yüzbinlerce Filistinli, birkaç litre su bulabilmek için uzun mesafeler kat ederken, güvenli içme suyu sağlama konusunda büyük zorluklar yaşıyor.
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri aralıksız sürdürdüğü şiddetli saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle Gazze Şeridi'nde çok ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı yaşanıyor.
İsrail ordusu su kuyularını ve alt yapıyı kasıtlı olarak hedef alarak Gazze kenti ile kuzey bölgelerdeki insanları susuzluğa mahkum etti.
Filistinli Hüseyin al-Mesarii, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çalıştığı deniz suyu arıtma tesisinin yakıt olmaması nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu belirtti.
Mesarii, İsrail saldırılarının su altyapısı, su ağları ve genel olarak tedarik kaynakları üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, bunların yüzde 40'ının tahrip edildiğini ve ana pompaların ya İsrail ordusu tarafından bombalandığını ya da yakıtın tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu ifade etti.
Resmi açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen su payı İsrail saldırısı sonrasında yüzde 96,5 oranında azaldı.