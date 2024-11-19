İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi

ÖMÜRLERİN GEÇTİĞİ BİNA

15 yıl süren Lübnan iç savaşı sırasında çocuk olan fotoğrafçı Ammar, "Bu bina, Müslüman ve Hıristiyan mahalleleri arasında ön cepheydi." diye konuştu.

İlk katta bir noterin yer aldığını, bitişiğindeki spor malzemeleri satan dükkandan alışveriş ettiğini ve sevdiği kişilerin binanın yanındaki mezarlıkta gömülü olduğunu aktardı.