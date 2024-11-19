İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik ağır bombardımanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, başkent Beyrut'un güneyindeki Tayyune bölgesindeki bir apartman hedef alındı. Füzenin apartmana çarpma anı ise saniye saniye kayıt altına alındı. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırıda kullanıldığı tahmin edilen bombanın etraftaki sivil nüfus için önemli riskler yarattığını vurguladı.
ÖNCE TAHLİYE EMRİ, SONRA SALDIRI
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, başkentin güneyindeki Tayyune bölgesindeki bir apartman hedef alındı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın karargahı olduğunu iddia ettiği bir bina için tahliye emri yayınladı.