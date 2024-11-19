İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik ağır bombardımanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, başkent Beyrut'un güneyindeki Tayyune bölgesindeki bir apartman hedef alındı. Füzenin apartmana çarpma anı ise saniye saniye kayıt altına alındı. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırıda kullanıldığı tahmin edilen bombanın etraftaki sivil nüfus için önemli riskler yarattığını vurguladı.

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 1

ÖNCE TAHLİYE EMRİ, SONRA SALDIRI

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, başkentin güneyindeki Tayyune bölgesindeki bir apartman hedef alındı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın karargahı olduğunu iddia ettiği bir bina için tahliye emri yayınladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 2

YIKILMA ANI KAYIT ALTINA ALINDI

Tahliye emrinin ardından Associated Press (AP) fotoğrafçısı Hassan Ammar yelek ve kaskını alıp güvenli bir mesafeye konuşlanarak binanın yerle bir olduğu anı kayıt altına aldı.

Can kaybı yaşanmazken, binanın büyük bir bölümünün moloz yığınına dönüştüğü belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarının birçoğundan önce uyarılarda bulunarak sivil kayıplarını azaltmaya yönelik önlemler aldığını savunuyor.

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 3

ÖMÜRLERİN GEÇTİĞİ BİNA

15 yıl süren Lübnan iç savaşı sırasında çocuk olan fotoğrafçı Ammar, "Bu bina, Müslüman ve Hıristiyan mahalleleri arasında ön cepheydi." diye konuştu.

İlk katta bir noterin yer aldığını, bitişiğindeki spor malzemeleri satan dükkandan alışveriş ettiğini ve sevdiği kişilerin binanın yanındaki mezarlıkta gömülü olduğunu aktardı.

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 4

"SİVİL NÜFUSU TEHDİT EDİYOR"

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, fotoğrafları inceleyerek İsrail`in kullandığı füzeyi tespit etmeye çalıştı.

Kullanılan bombayı JDAM donanımlı 910 kilogramlık MK-84 füzesine benzeten örgüt, geniş etki alanı olan bombanın etraftaki sivil nüfus için önemli riskler yarattığını vurguladı.

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 5

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ile Hizbullah arasında 13 aydır süren çatışmalarda Lübnan'da 3 bin 200'den fazla kişi öldü.

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 6

Ölenlerin büyük çoğunluğu eylül ortasından bu yana hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin yüzde 27'sini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

İsrail füzesi apartmanı yıktı! O anlar saniye saniye görüntülendi - 7
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