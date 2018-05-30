İsrail Gazze ablukasını delmeye çalışan herkesi serbest bıraktı (Teknenin kaptanı hariç)
ntv.com.tr
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında bir grup Filistinli aktivist, Gazze limanından iki tekneyle ayrıldı. İsrail ordusu, Filistinli aktivistleri taşıyan tekneleri Aşdod limanına çekti. Teknenin kaptanı dışındakiler serbest bırakıldı. 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana İsrail topraklarına en yoğun saldırılar da dün gerçekleşti. İsrail'in güneyine 25'ten fazla havan mermisi ve roket atıldı. İsrail savaş uçakları misilleme yaparak Gazze'de 35 hedefi vurdu.
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1İsrail'in, Gazze limanında el koyduğu ve Aşdod limanına çektiği "özgürlük" gemisinde bulunanlardan kaptan hariç herkes serbest bırakıldı.
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2Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, "İşgal güçlerinin, kaptan hariç gemide bulunanların tamamını serbest bıraktığını doğruluyoruz" dedi.
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3İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli aktivistler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bölgeye ulaştı.
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4İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açılan ve İsrail'in deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod limanına çekildiğini duyurmuştu.
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5İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi" ifadelerine yer verilmişti.
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6Hamas, İsrail'in "özgürlük" gemisini Aşdod limanı'na çekmesini, "ABD-İsrail ortaklığıyla düzenlenmiş bir terör" olarak değerlendirdi.
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7Teknelerin amacı 6 mil açığa giderek İsrail ambargosunu kırmak ve en sonunda Kıbrıs'ın Limasol limanına ulaşmaktı.
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8Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde dün İsrail ile Gazze'de hareketli saatler yaşandı.
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9İsrail ordusu, Filistinli militanların İsrail'in güneyine 25'ten fazla havan mermisi ve roket attığını duyurdu. Yaralanan İsrailler oldu.
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102014'teki Gazze savaşından bu yana İsrail topraklarını hedef alan en yoğun saldırılar olduğu belirtildi.
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11İsrail savaş uçakları misilleme olarak Gazze'deki 35 hedefi vurdu.
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12ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ''Gazze'den İsrail'e saldırılar olduğu'' gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı. Toplantının bugün yerel saatle öğle saatlerinde yapılması bekleniyor.
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13ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, ''Hamas ve diğer militanların Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırılarını'' görüşmek üzere BMGK'dan toplantı talep edildiği bildirildi.
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14Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde, aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyordu.
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