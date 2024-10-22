İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı
Lübnan Hizbullahı, bu sabah Tel Aviv'de iki İsrail mevzisini vurduğunu açıkladı. Saldırıda Gillot'taki kara ve Hayfa'daki deniz üssünün hedef alındığı belirtildi. İsrail ordusu ise Lübnan'dan ülkenin çeşitli bölgelerine 20 füze fırlatıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail'in dün Beyrut'un Hariri Hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda en az 13 kişi öldü. UNRWA ise Gazze'nin kuzeyindeki personelin yiyecek, su ve tıbbi bakım bulamadığını, yollarda ve enkaz altında kalan cesetler nedeniyle her yerin "ölüm koktuğunu" bildirdi. (Haber: Derya Doğan)
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Tel Aviv kentini vurdu.
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Hizbullah, kentin banliyölerinde, aralarında bir istihbarat üssünün de bulunduğu iki mevziyi birkaç saat içinde ikinci kez hedef aldığını açıkladı.
İran destekli gruptan yapılan açıklamada “8200 askeri istihbarat biriminin Glilot üssüne” bir “roket salvosu” atıldığı belirtildi.
Dün gece de aynı noktaya benzer saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Beyrut'un ana devlet hastanesi olan Hariri hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.