İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Tel Aviv kentini vurdu.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Hizbullah, kentin banliyölerinde, aralarında bir istihbarat üssünün de bulunduğu iki mevziyi birkaç saat içinde ikinci kez hedef aldığını açıkladı.

İran destekli gruptan yapılan açıklamada “8200 askeri istihbarat biriminin Glilot üssüne” bir “roket salvosu” atıldığı belirtildi.

Dün gece de aynı noktaya benzer saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Beyrut'un ana devlet hastanesi olan Hariri hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.