İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı

Lübnan Hizbullahı, bu sabah Tel Aviv'de iki İsrail mevzisini vurduğunu açıkladı. Saldırıda Gillot'taki kara ve Hayfa'daki deniz üssünün hedef alındığı belirtildi. İsrail ordusu ise Lübnan'dan ülkenin çeşitli bölgelerine 20 füze fırlatıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail'in dün Beyrut'un Hariri Hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda en az 13 kişi öldü. UNRWA ise Gazze'nin kuzeyindeki personelin yiyecek, su ve tıbbi bakım bulamadığını, yollarda ve enkaz altında kalan cesetler nedeniyle her yerin "ölüm koktuğunu" bildirdi. (Haber: Derya Doğan)

İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı - 1

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Tel Aviv kentini vurdu.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Hizbullah, kentin banliyölerinde, aralarında bir istihbarat üssünün de bulunduğu iki mevziyi birkaç saat içinde ikinci kez hedef aldığını açıkladı.

İran destekli gruptan yapılan açıklamada “8200 askeri istihbarat biriminin Glilot üssüne” bir “roket salvosu” atıldığı belirtildi.

Dün gece de aynı noktaya benzer saldırılar düzenlendiği kaydedildi. 

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Beyrut'un ana devlet hastanesi olan Hariri hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı - 2

HAYFA'DA DENİZ ÜSSÜNE ROKET ATILDI

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinden atılan roketlere karşı bir önleme füzesi de fırlattığı, öte yandan  Hayfa'da sirenler çaldığı bildirildi.

Hizbullah, Tel Aviv'in banliyölerindeki mevzileri hedef aldığını açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail'in kuzeyindeki Hayfa şehri yakınlarındaki bir deniz üssüne roket fırlattığını duyurdu.

İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı - 3

DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİ

İsrail basınına göre ise İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin çeşitli bölgelerine 20 füze fırlatıldığını duyurdu.

Atılan füzelerin bazılarının İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildiği bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, ordunun Tel Aviv üzerinde üç roketi durdurduğunu, bir diğerinin açık alana düştüğünü kaydetti.

Yerel medyaya göre saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı - 4

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırıları da devam ediyor.

Filistinli bir sağlık yetkilisi AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerinden edilmiş insanlara yönelik İsrail topçu ateşinde 12 Filistinlinin öldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampındaki Al-Alami bölgesine yönelik topçu saldırısında sekiz Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı - 5

YİYECEK VE SU BULAMIYORLAR

Sıkı kuşatma ve ağır bombardıman altında bulunan ve tahliyelere izin verilmeyen Gazze'nin kuzeyinde, yaralı Filistinlilere yardım etmek üzere yola çıkan bir sağlık çalışanı öldürüldü.

İsrail'in uyguladığı ağır abluka nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki kurtarma ekipleri yıkıma uğramış bölgelere ulaşmakta zorlanıyor ve yaralılar tahliye edilemiyor.

Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki personelin yiyecek, su ve tıbbi bakım bulamadığını, yollarda ve enkaz altında kalan cesetler nedeniyle her yerin "ölüm koktuğunu" söyledi.

İsrail Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam ederken Hizbullah Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı - 6

SIĞINAĞA BASKIN

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasında yüzlerce Filistinliyi silahla tehdit ederek sığınaklardan zorla çıkardı.

Yerlerinden edilen sivillerin ifadelerine göre, en az 17 gündür Gazze Şeridi'ne yoğun bir şekilde saldıran ve kuşatma uygulayan İsrail askerleri, Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi yakınlarındaki bir sığınağa baskın düzenledi.

Askerler burada kalan çok sayıda Filistinli erkeği gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun mahallesine düzenlediği saldırıda beş Filistinli öldü.

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