İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan resmi ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Hamas medya ofisi, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdiğimi duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu korkunç katliamda aralarında Sivil Acil Servis üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.