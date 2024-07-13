İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail Ordu Radyosu, saldırının hedefinin Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif olduğunu açıkladı. Hamas ise Han Yunus'ta öldürülenlerin siviller olduğunu vurgulayarak, saldırının İsrail'in bir ateşkes anlaşması ile ilgilenmediğinin kanıtı olduğunu belirtti.
İSRAİL YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 281. gününde devam ediyor. Gazze'deki hükümet, ordunun bir kez daha bölgedeki sivilleri hedef aldığını açıkladı.