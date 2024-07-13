İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail Ordu Radyosu, saldırının hedefinin Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif olduğunu açıkladı. Hamas ise Han Yunus'ta öldürülenlerin siviller olduğunu vurgulayarak, saldırının İsrail'in bir ateşkes anlaşması ile ilgilenmediğinin kanıtı olduğunu belirtti.

İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 1

İSRAİL YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 281. gününde devam ediyor. Gazze'deki hükümet, ordunun bir kez daha bölgedeki sivilleri hedef aldığını açıkladı.

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İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 2

EN AZ 71 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'dekiSağlık Bakanlığı, İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 3

HAMAS ASKERİ LİDERİ HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Radyosu tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Han Yunus yakınlarında düzenlen saldırıda hedefin "çok önemli" olduğu vurgulanarak, "Hedef Hamas askeri lideri Muhammed Deif'di" ifadelerine yer verildi.

Deif'in, Han Yunus'un batısındaki insani bölgede saklandığı ileri sürüldü.

Hamas ise Han Yunus'ta öldürülenlerin siviller olduğunu vurgulayarak saldırının gerilimi son derece tırmandıracağını belirtti.

İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 4

"GÜVENLİ BÖLGE" OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTI

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.

Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.

İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 5

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan resmi ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Hamas medya ofisi, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdiğimi duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu korkunç katliamda aralarında Sivil Acil Servis üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 6

"İSRAİL ATEŞKES İSTEMİYOR"

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Han Yunus'taki saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına yanaşmadığını gösterdiği" belirtildi.

İsrail, Gazze'de "güvenli bölgeye" saldırdı: 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı - 7

İBADET SALONUNA SALDIRI

Sağlık yetkilileri İsrail'in yerlerinden edilenlerin kaldığı bir kamptaki ibadet salonuna düzenlediği başka bir saldırıda da en az 17 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

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