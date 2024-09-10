İsrail, Gazze'de güvenli bölgeyi vurdu: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

OLUŞAN ÇUKURLARA GÖMÜLÜP YOK OLAN AİLELER VAR

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var" dedi.