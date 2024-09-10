İsrail, Gazze'de güvenli bölgeyi vurdu: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. Saldırı sonucunda en az 40 kişi öldü, 60'ı ise yaralandı. Ölü ve yaralıların yanında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğu belirtildi. Kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu ise bu saldırıda asıl hedefin Hamas komuta merkezi olduğunu iddia etti.
"GÜVENLİ BÖLGE"
İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenledi.