İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)

İSRAİL'DEN KARA OPERASYONUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

İsrail çatışmaların ilk günüden itibaren Gazze'ye gireceğini dillendiriyordu.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada başka seçeneklerin de masada olduğu ifade edildi. İsrail ordu sözcülüğü, "Kara operasyonundan bahsediliyor ama sonraki aşama başka bir şey de olabilir" açıklamasını yaptı.

Ayrıca "Gazze'de insani ateşkesin olmadığı" da belirtildi.