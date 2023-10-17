İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas, saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirerek "bu bir soykırımdır" açıklaması yaptı. Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi. İşte İsrail-Gazze hattında son 24 saatte yaşananlar...

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 2

İSRAİL HASTANEYİ HEDEF ALDI: EN AZ 500 ÖLÜ

İsrail güçleri bugün de saldırılarına devam etti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'nda BM'ye bağlı bir okulun hedef alınması sonucu en az 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Akşam saatlerinde ise İsrail güçleri, Gazze'de "Ahli Arab" hastanesini hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi. 

Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz" denildi.

Hamas, hastane saldırısının savaş suçu olduğunu ve bir soykırım olduğu yönünde açıklama yaptı.

Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 3

İSRAİL'DEN KARA OPERASYONUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

İsrail çatışmaların ilk günüden itibaren Gazze'ye gireceğini dillendiriyordu. 

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada başka seçeneklerin de masada olduğu ifade edildi. İsrail ordu sözcülüğü, "Kara operasyonundan bahsediliyor ama sonraki aşama başka bir şey de olabilir" açıklamasını yaptı.

Ayrıca "Gazze'de insani ateşkesin olmadığı" da belirtildi. 

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 4

5 DAKİKADA 1 FİLİSTİNLİ 3 SAATTE 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 3 bine yaklaştığını, 12 bin 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 940'a yükseldi. Saldırılarda 1032 kadın da yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 5

SİVİL KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇOK SAYIDA SALDIRIDAN VAZGEÇTİK

Ayrıca "Gazze'de insani ateşkesin olmadığı" da belirtildi. 

İsrailli bir yetkili ise  şimdiye kadar Gazze'de 5 bin Hamas hedefini vurduklarını sivil kayıpların önüne geçmek için çok sayıda saldırıdan vageçtiklerini kaydetti.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 6

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını söyledi. Şukri, "Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına alma çabaları sürüyor." dedi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 7

"İSRAİL, HAMAS'A REHİNELERLE İLGİLİ MESAJ GÖNDERDİ"

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz yanıt gelmediğini söyledi. İsrail'in rehine konularına alışkın olduğunu ancak şu ana kadar 200 İsraillinin esir alındığı durumun hiç yaşanmadığını dile getiren Peri, "İsrail insani davranarak Hamas'ı da insani davranmaya zorlamalı." dedi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 8

İsrail'in Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini belirten Peri, "İsrail yaralı, yaşlı ve genç esirler için insani koridor açılmasını teklif etti. Şu ana kadar Hamas'tan yanıt gelmedi." diye konuştu. Peri, İsrail'in gönderdiği mesajda Hamas'a ne sunduğuna ilişkin soruya "Hamas yanıt verirse ve buna bir bedel biçerse biz de müzakere ederiz." şeklinde cevap verdi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 9

KERAME HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Kerame Hastanesinin yanı başındaki binaları bombaladığını belirtti. Hava saldırıları sonucu Kerame Hastanesinde de oluşan ciddi hasar sebebiyle hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa-Gazze Hastanesi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kurulmuş sahra hastanesinin de İsrail saldırıları sebebiyle zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 10

HAMAS: GAZZE'DEKİ SİVİL KAYIĞLARINDAN BMGK'DEKİ İLGİLİ TASARIYI REDDEDEN ÜLKELERİ SORUMLU TUTUYORUZ

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesinden, bölgede insani yardım koridoru açılmasına ilişkin tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıplardan, BMGK'de insani koridorların açılmasına ilişkin karar tasarısını reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım amacıyla insani koridorların açılması için ateşkes çağrısında bulunan Rusya'nın BMGK'deki karar taslağına karşı oy kullanan ülkelerin tutumlarını kınadığı vurgulandı.

Bu tür adımların, "İsrail'e daha fazla suç işlemesi, tüm uluslararası ve insani sözleşmeleri, normları, yasaları açıkça ihlal ederek 2 milyondan fazla Filistinliye yönelik soykırımını tırmandırması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 11

BMGK'DEKİ OYLAMA

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı 15 üyeli BMGK'de oylanmıştı. Tasarı, 5 "evet" oyu alırken, 6 "çekimser" ve 4 "hayır" oyuyla reddedilmişti. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya "hayır" oyu kullanmıştı. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınanmıştı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 12

Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor. BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 "evet"" oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 13

GAZZE  ŞERİDİ'NDE HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi. Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 14

YERLERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 1 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

BM de İsrailin, Filistinlilerin sığındığı bölgeleri bombaladığını teyit etti. Birleşmiş Milletler ayrıca su vanalarının sadece üç saatliğine açıldığını ve Filistinlilerin yüzde 86'sının bu sürede suya erişemediğini aktardı.  

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 15

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için farklı platformlarda görüşmelerin yürütüldüğünü, herkesin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu vurgulayarak, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 16

SALGIN HASTALIK TEHLİKESİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda da ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 17

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde içme suyu konusunda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İşgalci güçlerinin 10 gündür Gazze Şeridi'ndeki hiçbir kente bir litre dahi içme suyu pompalamaması, halkı güvenli olmayan suya başvurmak zorunda bıraktı." ifadeleri kullanılırken, vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 18

KUZEYİ 70 BİN KİŞİ TERKETTİ

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail ordu sözcüsünün 600 bin Filistinlinin kuzeyden güneye göç ettiği iddiasını yalanladı.

İsrail ise Gazze sınırındaki 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 19

"BU SAVAŞ UZUN VE BEDELİ AĞIR OLACAK AMA KAZANACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.

ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 20

"İRAN VE HİZBULLAH'I UYARIYORUZ, İRADEMİZİ SINAMAYIN, BEDELİ ÇOK DAHA AĞIR OLUR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Meclisin yeni dönem açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının Hamas'ı devirmek olduğunu vurgulamıştı.

İran ve Lübnan Hizbullahı'na seslenen Netanyahu, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 21

ABD BAŞKANI BİDEN, ÇARŞAMBA GÜNÜ İSRAİL'E GİDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Blinken, Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getirerek, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.

Biden'ın İsrail görüşmesindeki gündem maddeleri Hamas'ın alıkoyduğu rehineler, sivil kayıpların azaltılması ve insani yardım akışının koordinasyonu olacak. 

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 22

İRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Eğer İsrail'in suçları devam ederse dünya genelindeki müslümanları ve direniş güçlerini kimse durduramaz. İsrailli yetkililer işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalı. Gazze bombardımanı hemen durdurulmalı." dedi. 

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceğini ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise önceki saatlerde İran'ın çatışmalara bizzat dahil olacağı iddialarını yalanlamıştı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 23

BIDEN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ HATA OLUR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söylemişti. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini belirten Biden, "Bölgede Filistin devleti de olmalı" ifadesini kullanmıştı.

ABBAS: HAMAS'IN EYLEMLERİ FİLİSTİN'İ TEMSİL EETMİYOR

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini belirterek, Hamas'ın eylemlerinin Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmişti.

Abbas, Filistinlilerin tek temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu vurgulamıştı.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas savaşındaki sivil ölümlerini kınayarak, her iki tarafa da "Rehine ve tutukluları serbest bırakın" çağrısında bulunmuştu.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 24

HAMAS ELİNDE TUTTUĞU REHİNE SAYISINI AÇIKLADI

İsrail ile çatışmalar devam ederken Hamas, Gazze’de 200 ila 250 arasındaki kişiyi rehine olarak elinde tuttuğunu açıkladı. Rehinelere insani hukuka uygun davrandığını iddia eden Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını" duyurdu.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 25
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