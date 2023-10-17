İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas, saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirerek "bu bir soykırımdır" açıklaması yaptı. Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi. İşte İsrail-Gazze hattında son 24 saatte yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.