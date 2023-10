İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)

5 DAKİKADA 1 FİLİSTİNLİ 3 SAATTE 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 3 bine yaklaştığını, 12 bin 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 940'a yükseldi. Saldırılarda 1032 kadın da yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor.