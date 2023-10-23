İsrail: Gazze'de kara operasyonu aylar sürebilir (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bir gecede 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylar sürebileceğini söyledi. Gazze'ye yapılan baskında bir İsrail askeri öldü. İşte son 24 saatte bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 17. gününde sürüyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında, "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" dedi.