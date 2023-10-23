İsrail: Gazze'de kara operasyonu aylar sürebilir (İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün)

İSRAİL'İN VURDUĞU CAMİ SAYISI 31'E ÇIKTI

İsrail hava saldırılarıyla Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Hedefte iki cami vardı. Saldırıda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'yı da hedef aldı.



Cenin kentine düzenlenen saldırıda El Ensar Camii, İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Caminin vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.

Böylece 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından vurulan cami sayısı da 31'e çıktı.