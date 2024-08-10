İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını, öldürülenlerin arasında 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını söyledi. BM Filistin özel raportörü Francesca Albanese, saldırı ile ilgili açıklamasında, "Filistinliler, onları korumadaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin" dedi.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 1

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okulunu vurdu.

Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan okula yönelik saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 2

Haberi, Filistin resmi haber ajansı WAFA paylaştı.

Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal ise televizyonda yayınlanan basın toplantısında, öldürülenlerin arasında 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını söyledi.

"Kimliği belirlenemeyenler var" dedi.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 3

Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını ifade etti. 

Bölgeden gelen videoda, yanmış şilteler ve bir çocuğun oyuncak bebeğinin de enkazın arasında durduğu görüldü.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 4

Saldırı, Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada meydana geldi.

Yerel kaynaklar, saldırıda bedenlerin parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti.

Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan cansız bedenlere ait parçaları toplamakta güçlük çektiği de paylaşılan bilgiler arasında.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 5

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, okulun 20 civarında Hamas ve İslami Cihad üyesi tarafından karargah olarak kullanıldığını iddia etti.

Hava kuvvetlerinin "militanları" hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 6

Fransız AFP haber ajansına konuşan Şükrü isimli yerinden edilmiş Filistinli, şunları anlattı:

"Şafak sökmeden önce bir saldırı sesi ve iki büyük patlamayla uyandık. Bölgeye gittik ve barışçıl bir şekilde namaz kılan sivillerin ceset kalıntılarını bulduk. Sokaklara saçılmış çocuk cesetleri bulduk."

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 7

Şükrü, buranın yerinden edilmiş insanların barındığı dini bir okul olduğunu belirterek, 

"Herhangi bir gruba ait değil ve herhangi bir çatışmayla ilgisi yok. Şehitlerin hepsi sivildi; askeri personel ya da direnişle ilgili kimse yoktu" diye ekledi.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 8

Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, bu sabah el-Tabin okuluna yapılan saldırının ardından Gazze'de toplu katliam karşısında dünyanın "kayıtsızlığını" kınayan bir açıklama yayınladı.

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 9

Albanese sosyal medyada paylaştığı mesajında, "İsrail Filistinlileri her seferinde bir mahalle, her seferinde bir hastane, her seferinde bir okul, her seferinde bir mülteci kampı, her seferinde bir 'güvenli bölge' olmak üzere soykırıma uğratıyor" dedi.

Albanese, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler, uluslararası hukukun en temel anlamını onurlandırarak, onları korumadaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin."

İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - 10
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