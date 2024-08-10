İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını, öldürülenlerin arasında 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını söyledi. BM Filistin özel raportörü Francesca Albanese, saldırı ile ilgili açıklamasında, "Filistinliler, onları korumadaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin" dedi.
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okulunu vurdu.
Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan okula yönelik saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.