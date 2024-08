İsrail Gazze'de okulu vurdu: 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Albanese sosyal medyada paylaştığı mesajında, "İsrail Filistinlileri her seferinde bir mahalle, her seferinde bir hastane, her seferinde bir okul, her seferinde bir mülteci kampı, her seferinde bir 'güvenli bölge' olmak üzere soykırıma uğratıyor" dedi.

Albanese, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler, uluslararası hukukun en temel anlamını onurlandırarak, onları korumadaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin."