İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5’i kadın olmak üzere 56 Filistinli hayatını kaybetti, 320 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 20:15 | Son Güncelleme : 12.05.2021 - 21:04

İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 1
Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vuruldu.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 2
Gazze'nin en hayati, işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 3
Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 4
Saldırının ayrıca çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu aktarıldı.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 5
Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi, 11 Mayıs'ta İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkılmıştı.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 6
Kent merkezinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı binası da bugün gece yarısından sonra İsrail'in hava saldırılarına maruz kalmıştı.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 7

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 8
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 9
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 10
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5’i kadın olmak üzere 56 Filistinli hayatını kaybetti, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 11
Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 12
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 13
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 14
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 15
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 16
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 17
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 18
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 19
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 20
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 21
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 22
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 23
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 24
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 25
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 26
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 27
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 28
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 29
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 30
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 31
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 32
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 33
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 34
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 35
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 36
İsrail, Gazze'de sivillerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu - 37

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