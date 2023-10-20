İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırdı: En az 16 ölü
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Saldırıyı birçok uluslararası kuruluş ve ülke kınadı.
İsrail ordusu, Gazze'deki bir Hamas komutanına "yakın" olduğunu söylediği bir bölgeyi hedef alan güçlerinin Gazze'deki bir kiliseye zarar verdiğini kabul etti.