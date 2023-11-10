İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz aktif durumda olan hastanelerin etrafını bombalıyor. Bölgedeki en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa hastanesinin çevresi yoğun bombardıman altında. Hamas, İsraille henüz ateşkese varılmadğını duyurdu.

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin etrafını sistematik bir şekilde hedef alıyor. Son 24 saatte bölgedeki üç büyük hastanenin etrafı bombalandı. Rantisi Çocuk Hastanesi ise doğrudan hedef alındı.

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İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 2

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Şifa Hastanesi'nin çevresini topçu ateşiyle yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresinde "gazeteciler ve yerinden edilmişler için" kurulan iki çadırı doğrudan hedef alması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 3

ÇOCUK HASTANESİ DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı.

İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 4

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 5

HENÜZ ATEŞKES YOK

Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Sarayın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi.

Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 6

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirler arasında bulunan bir kadın askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

Bu açıklamanın gerçekliğini belgeleyen bir materyali daha sonra yayınlayacaklarını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 7
İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı - 8
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