İsrail Gazze'deki hastaneleri bombalarla ablukaya aldı
İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz aktif durumda olan hastanelerin etrafını bombalıyor. Bölgedeki en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa hastanesinin çevresi yoğun bombardıman altında. Hamas, İsraille henüz ateşkese varılmadğını duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin etrafını sistematik bir şekilde hedef alıyor. Son 24 saatte bölgedeki üç büyük hastanenin etrafı bombalandı. Rantisi Çocuk Hastanesi ise doğrudan hedef alındı.