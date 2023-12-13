İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte
Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar 68. gününde. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve güneyine yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 bin 412'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de İsrail saldırıları yine can aldı. Filistinlilere yönelik gözaltılar da sürüyor.
İsrail ordusu, uzun süredir kara operasyonları yürüttüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yıkıma devam ediyor.