İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar 68. gününde. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve güneyine yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 bin 412'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de İsrail saldırıları yine can aldı. Filistinlilere yönelik gözaltılar da sürüyor.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 1

İsrail ordusu, uzun süredir kara operasyonları yürüttüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yıkıma devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 2

Son olarak Birleşmiş Milletler'e ait iki okul havaya uçuruldu. Yalnızca okullar değil, Gazze'deki hastaneler de İsrail güçlerinin hedefinde.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 3

Filistin Sağlık Bakanlığı, günler süren bombardımanın ardından İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığını açıkladı.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 4

Tanklarla kuşatılan hastaneye giriş çıkışların hedef alındığı duyuruldu.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 5

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezi ve güneyine yönelik hava bombardımanı da sürüyor. Nuseyrat Mülteci Kampı ve Han Yunus kenti havadan hedef alındı.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 6

Refah kentine yönelik bombardımanda ise aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 7

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesinde Hamas'a ait mevzileri hedef aldı. Hava saldırıları sonucu çok sayıda Hamas roketatarının imha edildiği açıklandı.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 8

Bölgede Hamas'a ait bir karargaha da baskın düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 250 havan topu, ve çok sayıda roketatarın ele geçirildiği belirtildi.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 9

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise İsrail güçleri ile girilen çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. İsrail'e ait çok sayıda askeri aracın hedef alındığı belirtilirken, bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 10

İsrail ordusu, Gazze'de kara operasyonlarında verdikleri kayıplarla ilgili de itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

Şimdiye kadar 20 İsrail askerinin dost ateşi veya kaza sonucu öldüğünü duyurdu.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 11

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon dinmiyor. İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 12

İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin olduğu açıklandı.

Buzdozerler eşliğinde bölgeye giren İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi de tutukladı.

İsrail Gazze'nin güneyini vuruyor: Hastaneler ve okullar hedefte - 13

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER