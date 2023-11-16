İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
İsrail savaş uçakları ve topçuları Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı. Gazze'nin merkezindeki camiye düzenlediği hava saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu baskın yaptığı Şifa hastanesinden çekildi. Gazze'de ölenlerin sayısı 11 500'ü geçmiş durumda. BMGK'da Gazzze'deki çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep eden tasarı ise kabul edildi. Hamas, İsrail'i esir takası konusunda oyalama taktiği izlemekle suçladı.
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 41. gününde devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı 12 evet 3 çekimser oyla kabul edildi.