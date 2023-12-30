İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurdu. İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 24 saatte 200'den fazla Filistinli öldü. İsrail ordusu Gazze genelinde baskıyı artırırken Amerika'dan yeni silah satışına onay çıktı.
İsrail tankları Gazze'nin güneyinde Han Yunus'u bombalamayı sürdürüyor. Jetler ise daha kuzeyde Nuseyrat kampını vurdu.
Artan tank saldırılarının, Han Yunus'a yönelik kapsamlı bir operasyona hazırlık olduğu değerlendiriliyor.