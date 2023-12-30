İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurdu. İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 24 saatte 200'den fazla Filistinli öldü. İsrail ordusu Gazze genelinde baskıyı artırırken Amerika'dan yeni silah satışına onay çıktı.

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 1

İsrail tankları Gazze'nin güneyinde Han Yunus'u bombalamayı sürdürüyor. Jetler ise daha kuzeyde Nuseyrat kampını vurdu.

Artan tank saldırılarının, Han Yunus'a yönelik kapsamlı bir operasyona hazırlık olduğu değerlendiriliyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 2

12 haftadır süren aralıksız bombardımanda can kaybı 21 bin 500'ü geçti.. Bu Gazze nüfusunun yüzde 1'ine karşılık geliyor.

Ölen gazeteci sayısı ise 106'ya yükseldi. Gazetecileri koruma komitesi, 2023'ün gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu duyurdu.

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 3

Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yaklaşık 150 milyon dolar değerinde top mermisi satışını onayladı. Karar, Kongre baypas edilerek verildi.

Daha önce İsrail'e 14 bin adet tank mermisinin satışı için de Kongre süreci atlanmıştı.

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 4

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 5

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 5 BİNE YAKIN GÖZALTI

İsrail güçlerinin 14 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 6

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu - 7
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