İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı
İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusunda Hamas'ın yeniden toparlanmasını engellemek iddiasıyla bir hafta süren saldırılarını sona erdirdi. Ordunun çekilmesinin ardından binlerce Filistinli Han Yunus'un yıkıntıları arasındaki evlerine geri döndü. Gazze'deki sivil savunma, kentteki saldırılarda 300 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ise 150'den fazla Hamas üyesini öldürdüğünü, tünelleri imha ettiğini ve silahları ele geçirdiğini belirtti.
200 KİŞİ KAYIP
İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik bir haftadır süren "operasyonu" sonlandırarak kentten çekildi.
Filistinli sağlık yetkilileri, kurtarma görevlilerinin şimdiye kadar İsrail'in Han Yunus'un doğusuna düzenlediği saldırıda öldürülen 42 Filistinlinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu.
Gazze'deki sivil savunma ise Han Yunus'ta bir haftadır süren saldırılarda 300 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.