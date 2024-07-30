İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı

İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusunda Hamas'ın yeniden toparlanmasını engellemek iddiasıyla bir hafta süren saldırılarını sona erdirdi. Ordunun çekilmesinin ardından binlerce Filistinli Han Yunus'un yıkıntıları arasındaki evlerine geri döndü. Gazze'deki sivil savunma, kentteki saldırılarda 300 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ise 150'den fazla Hamas üyesini öldürdüğünü, tünelleri imha ettiğini ve silahları ele geçirdiğini belirtti.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 1

200 KİŞİ KAYIP

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik bir haftadır süren "operasyonu" sonlandırarak kentten çekildi.

Filistinli sağlık yetkilileri, kurtarma görevlilerinin şimdiye kadar İsrail'in Han Yunus'un doğusuna düzenlediği saldırıda öldürülen 42 Filistinlinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

Gazze'deki sivil savunma ise Han Yunus'ta bir haftadır süren saldırılarda 300 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 2

Ajans sözcüsü Mahmud Bassal AFP'ye yaptığı açıklamada, “İsrail'in Han Yunus vilayetinin doğu kesimine yönelik kara harekatının başlamasından bu yana sivil savunma ve sağlık ekipleri, çoğu çürümüş yaklaşık 300 şehit cesedi çıkardı” dedi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, güçlerin bir hafta süren baskın sırasında 150'den fazla Hamas üyesini öldürdüğü, tünelleri imha ettiği ve silahları ele geçirdiği belirtildi.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 3

EVLERİNİ YIKILMIŞ HALDE BULDULAR

İsrail güçleri ayrıldıktan sonra insanlar yaya olarak ve eşyalarını taşıyan eşek arabalarıyla evlerine geri döndü. Birçoğu, evlerini hasar görmüş ya da yıkılmış halde buldu.

Görgü tanıkları, ordu güçlerinin baskının ana odağı olan Han Yunus'un doğu eteklerindeki mezarlığın yanı sıra yakınlardaki evleri ve yolları buldozerle yıktığını söyledi.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 4

FİLİSTİNLİLER DEFALARCA KEZ GÖÇE ZORLANDI

Savaşın onuncu ayında İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordu, son birkaç haftayı Hamas'ın püskürtüldüğünü iddia ettikleri bölgelere yeni saldırılar düzenleyerek geçirdi.

Binlerce insana evlerini boşaltmaları emredildi, bunların çoğu daha önce birkaç kez yerlerinden edilmişti.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 5

Aylardır devam eden ateşkes müzakereleri bir kez daha sekteye uğradı.

Pazartesi günü İsrail ve Hamas tarafları, anlaşmada ilerleme sağlanamaması nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulundu.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 6

Hamas, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir ateşkes anlaşması isterken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çatışmanın ancak Hamas tamamen yenildiğinde duracağını söylüyor.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı - 7
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