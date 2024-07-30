İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundan çekildi: Geride 300 cansız beden kaldı

Ajans sözcüsü Mahmud Bassal AFP'ye yaptığı açıklamada, “İsrail'in Han Yunus vilayetinin doğu kesimine yönelik kara harekatının başlamasından bu yana sivil savunma ve sağlık ekipleri, çoğu çürümüş yaklaşık 300 şehit cesedi çıkardı” dedi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, güçlerin bir hafta süren baskın sırasında 150'den fazla Hamas üyesini öldürdüğü, tünelleri imha ettiği ve silahları ele geçirdiği belirtildi.