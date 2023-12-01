İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamaları 8.hafta da sürdürdü. Geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinliler engellendi.
Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.