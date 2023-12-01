İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamaları 8.hafta da sürdürdü. Geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinliler engellendi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 1

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 2

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 3 bin 500 kadar Müslüman burada namaz kılabildi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 3

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ GERİ GÖNDERİLDİ

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 4

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 5

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 6

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 7

İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 8
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 9
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 10
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 11
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor - 12
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