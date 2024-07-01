İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın

Filistinli sağlık yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kadın ve bir gencin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kasabasına yapılan baskında dört kişinin daha yaralandığını bildirdi.