İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenledi. Baskınlarda iki Filistinli vurularak öldürüldü.
Filistinli sağlık yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kadın ve bir gencin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kasabasına yapılan baskında dört kişinin daha yaralandığını bildirdi.