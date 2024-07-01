İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenledi. Baskınlarda iki Filistinli vurularak öldürüldü.

İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın - 1

Filistinli sağlık yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kadın ve bir gencin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kasabasına yapılan baskında dört kişinin daha yaralandığını bildirdi.

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İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın - 2

İsrail güçleri, Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'den gerçekleştirdiği saldırının savaşı başlatmasından bu yana Batı Şeria'da neredeyse her gün tutuklama baskınları düzenliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, o tarihten bu yana Batı Şeria'da 550'den fazla Filistinlinin İsrail ateşiyle öldürüldüğünü açıkladı.

Bunların çoğu İsrail baskınları ya da şiddetli protestolar sırasında öldürüldü.

İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın - 3

Nur Şems mülteci kampı sakini Adnan Jabber, "Sabah saat 4'te kampa saldırdılar ve buldozerler ana caddeleri yıkmaya başladı. Ardından tüm bölgeye keskin nişancılar yerleştirdiler" dedi.

"İçinde kimse yokken bile evleri sebepsiz yere havaya uçurdular" diye ekledi.

İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın - 4

İsrail 1967'deki Ortadoğu savaşında Batı Şeria'yı, Gazze ve Doğu Kudüs'le birlikte ele geçirmişti.

Filistinliler gelecekteki devletleri için her üç bölgeyi de istiyor.

İsrail güçlerinden Batı Şeria saldırısı: Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın - 5
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