İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu"

Hamas yetkilileri ise, "İcatlar ihtiyaçtan doğar" diyerek, İsrail ablukasının bir sonucu olarak Hamas'ın Gazze içinde mühimmat üretimine zorlandığını ifade ediyor. Batılı yetkililer ise bu durumu Hamas'ın İran ile kurduğu yakın ilişkiye bağlıyor.