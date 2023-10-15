İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu"
Dünya nefesini tutmuş, gözlerini İsrail-Gazze hattına çevirmiş durumda. Bir haftayı aşkın bir süredir karşılıklı saldırılara sahne olan bölgede askeri hareketlilik hakim. İsrail'in kara harekatına başlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Peki İsrail güçlerini Gazze'de neler bekliyor? İşte İsrail'e tarihi bir saldırıyla Ortadoğu'da savaşın fitilini ateşleyen Hamas'ın "mini ordusu".
İsrail ordusu ise kara harekatına hazırlanırken, Hamas güçlerinin 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" adı verdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor.