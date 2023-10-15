İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu"

Dünya nefesini tutmuş, gözlerini İsrail-Gazze hattına çevirmiş durumda. Bir haftayı aşkın bir süredir karşılıklı saldırılara sahne olan bölgede askeri hareketlilik hakim. İsrail'in kara harekatına başlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Peki İsrail güçlerini Gazze'de neler bekliyor? İşte İsrail'e tarihi bir saldırıyla Ortadoğu'da savaşın fitilini ateşleyen Hamas'ın "mini ordusu".

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 1

İsrail ordusu ise kara harekatına hazırlanırken, Hamas güçlerinin 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" adı verdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor.

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İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 2

Peki İsrail'e tarihinde tek seferde en büyük can kaybını yaşatan saldırının ardında neler yatıyor? Hamas güçlerinin yıllar içinde ulaştığı askeri kapasite ne durumda?

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 3

Reuters Haber Ajansı'nın üst düzey Hamas yetkililerine dayandırdığı haberinde Hamas güçleri "mini bir ordu" olarak tanımlandı. Askeri bir akademisi bulunduğu aktarılan Hamas'ın yaklaşık 40 bin üyesi olduğu iddia edildi.

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 4

Global Security isimli internet sitesine göre Hamas'ın 90’lı yıllardaki askeri kanadı yalnızca 10 bin üyeden oluşuyordu.

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 5

Yıllar içerisinde Hamas'ın elindeki mühimmat miktarının de büyük oranda arttığı kaydedildi. Hamas'ın 2008 yılında Gazze'nin kontrolünü ele geçirdikten sonra elindeki roketlerin menzili yalnızca 40 kilometre civarındaydı. 2021 yılına gelindiğinde ise bu mesafenin 230 kilometreye kadar çıktığı öğrenildi.

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 6

Hamas yetkilileri ise, "İcatlar ihtiyaçtan doğar" diyerek, İsrail ablukasının bir sonucu olarak Hamas'ın Gazze içinde mühimmat üretimine zorlandığını ifade ediyor. Batılı yetkililer ise bu durumu Hamas'ın İran ile kurduğu yakın ilişkiye bağlıyor.

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 7

Hamas Lideri İsmail Haniye, Katar'ın El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, ellerindeki uzun menzilli füzeleri İran ve Suriye'den elde ettiklerini açıklamıştı.

İsrail güçlerini Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın "mini ordusu" - 8

İsrailli kaynaklara göre İran'ın Hamas'a yaptığı maddi yardım miktarının yıllık 350 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

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