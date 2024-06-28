İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü
Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan İsrail güçleri, burada yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bölgesini vurdu. Sağlık yetkililerine göre bombardımanda 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. El-Mavasi ,İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinliler için belirlediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.
İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bölgesini bombaladı.
Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.