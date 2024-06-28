İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü

Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan İsrail güçleri, burada yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bölgesini vurdu. Sağlık yetkililerine göre bombardımanda 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. El-Mavasi ,İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinliler için belirlediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 1

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bölgesini bombaladı.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 2

İsrail güçleri, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 40 kişi de saldırıda yaralandı. İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 3

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 4

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de, büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 5

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 6

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

İsrail, "güvenli bölge"yi vurdu: 11 Filistinli öldü - 7
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