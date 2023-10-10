İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi
Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail, Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı. Diğer taraftan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.