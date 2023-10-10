İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi

Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail, Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı. Diğer taraftan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 1

Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 2

O noktalardan biri Gazze'deki Cibaliye mülteci kampıydı. Kampa düzenlenen hava saldırısında ölenler ve yaralananlar oldu. Bölge enkaz yığınına döndü. Çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 3

İsrail,, Gazze Şeridi'ndeki El Şati Mülteci Kampı'na da saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu büyük hasar meydana geldi. Filistinliler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 4

GAZZE'DE VE BATI ŞERİA'DA 704 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bununla birlikte, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. Yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 5

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'ya bağlı el-Halil kentinin kuzeyindeki Arrub mülteci kampında Muhammed Macid İbrahim Hammad (20) adlı bir gencin İsrail kurşunuyla yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık bu son ölüm haberiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini aktarmıştı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 6

2 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 7

İSRAİL'DE 900'Ü AŞKIN ÖLÜ

Diğer taraftan, İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 57'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 8

İsrail’de Gazze’deki bir çok camiye de saldırı düzenledi. Al-Sousi camii hava saldırılarının ardından kullanılamaz hale geldi. Tel Aviv ve Kudüs'ten saldırı uyarı sirenleri yankılandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 9

Öte yandan İsrail, Hamas tarafından saldırıya uğrayan Gazze sınırındaki yerleşim yerlerinde kontrolü yeniden sağladıklarını duyurdu.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 10

GAZZE'DE TAM ABLUKA EMRİ

İsrail savunma bakanı Yoav Gallant Gazze’de tam abluka emri verdi. İsrail ordusu Gazze’deki Hamas merkezlerine geniş çaplı saldırı başlattıklarını bildirdi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 11

Saldırıların daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesi sürerken İsrail-Gazze sınırı yakınlarına çok sayıda tank, asker ve zırhlı araç yığdı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 12

Sınıra yapılan bu yığınak İsrail’in Gazze’ye yönelik olası kara operasyonuna hazırlık olarak yorumlandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 13

İsrail ordusu lübnan sınırına da asker ve tank konuşlandırdı. Lübnan'dan İsrail'e sızan silahlı saldırganların sınırda çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 14

İSRAİL: LÜBNAN'DAN ÜLKEYE SIZAN KİŞİLERLE ÇIKAN ÇATIŞMALARDA BİR SUBAYIMIZ ÖLDÜ

Bununla birlikte, İsrail sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü." ifadesine yer verildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 15

Ordunun açıklamasında, çatışmada ölen Yarbay Abdullah'ın ülkenin kuzeyindeki Dürzi köyü "Yanuh-Jat"lı olduğu belirtilirken, Yedioth Ahronoth gazetesi ise Abdullah'ın 40 yaşında olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, gün içinde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamış ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah Hareketi, İsrail saldırısında 5 üyelerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 16

İran ise Hamas’ın saldırılarında rol oynadığı iddialarını bir kez daha reddetti.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 17

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani “İran’ın rolü konusundaki bazı ithamlar siyasi. İsrail’in yenilgisini göstermemek, dikkatleri dağıtmak için yapılıyor.” dedi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 18

İSRAİL ELEKTRİĞİN ARDINDAN GAZZE'YE SU AKIŞINI DA KESTİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 19

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 20

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 21

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 22

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından etkilenenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 23

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 24

Açıklamada, UNRWA'nın, sayıları 14'ü bulan gıda dağıtım merkezlerinin tamamını kapatmak zorunda kalması nedeniyle yarım milyon insanın hayati önem taşıyan gıda yardımından mahrum kaldığı aktarıldı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: Gazze'de tam abluka ilan edildi - 25

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 64 okula sığındığı belirtilerek, bu sayının artabileceği belirtilmişti. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okulun da İsrail tarafından doğrudan bombalandığı kaydedilmişti.

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