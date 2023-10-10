İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gün: İsrail tam taarruza geçti
Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." açıklamasını yaptı.
Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 4. gün bitmek üzere...İ srail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.
22: 08 Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi. Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin de insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.