İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de

ABD: İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'Nİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DESTEKLERİMİZİ ARTTIRDIK

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.



Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "ABD, Demir Kubbe için mühimmat ve önleyicileri artırdı. Başkan (Joe Biden) kısa bir süre önce İsrail'in ihtiyaç duyacağı ek yetenekler hakkında konuşmak üzere Başbakan Netanyahu ile görüştü. Ve şimdi Başkan'ın talimatıyla, İsrail'in şehirlerini, vatandaşlarını ve ayrıca İsrail'de çalışan ve seyahat eden birçok ABD vatandaşını savunmak için bu kritik varlıkların tedarikini sürdürmesini sağlamak amacıyla Kongre ile birlikte çalışıyoruz." dedi.



Hamas saldırılarında en az 14 ABD'linin öldüğünü anımsatan Sullivan, 20'nin üzerinde ABD vatandaşından ise henüz haber alınamadığını kaydetti.



