İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." açıklamasını yaptı. Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanlığı, "ABD'nin en büyük uçak gemisi Akdeniz'de İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 1

Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi.  bitmek üzere... İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.

İşte dakika dakika yaşananlar...

01:27 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 2

ABD'NİN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'DE

00:50 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "ABD'nin en  büyük uçak gemisi Gerald Ford Doğu Akdeniz'e vardı. İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgede gerilimi  tırmanmak isteyen bir aktörü caydırmak amacıyla Doğu Akdeniz'e ulaştı. Bölgedeki kuvvetler arasında 8 saldırı ve destek uçağı filosuyla ABD Donanması uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN 78) ve Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ile Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Bölgedeki mevcut savaş filolarını takviye etmek üzere ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15, F-16 ve A-10'ların hızlı bir şekilde sahaya intikali de dahil olmak üzere ABD'nin bölgedeki, duruşunu artırma çabaları devam etmektedir."

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 3

AMERİKAN MÜHİMMATI YÜKLÜ İLK UÇAK İSRAİL'E İNDİ

00:40 İsrail, "gelişmiş Amerikan mühimmatı" taşıyan ilk nakliye uçağının indiğini duyurdu.  İsrail ordusu yaptığı açıklamada "ABD'nin Filistinli Hamas militanlarıyla savaşmak üzere müttefikine yeni hava savunma sistemleri, mühimmat ve diğer güvenlik yardımları göndereceğini açıklamasının ardından Amerikan mühimmatı taşıyan ilk uçağın İsrail'e indiğini" belirtti. 


Ordudan yapılan açıklamada "mühimmatın önemli darbeler vurmak üzere tasarlandığı" belirtilerek "ek senaryolar için hazırlık yapıldığı" ifade edildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 4

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

00: 35  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu. Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada,  İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 5

İSRAİL POLİSİ: 2 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

00:30 İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Silvan'da İsrail güçlerine büyük havai fişek atılması ve taş atılması gibi şiddetli olaylar yaşandığı ve o esnada olay yerindeki güçlere kısa mesafeden doğrudan havai fişek atıldığı ve bir polisin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "polislerin karşılık verdiği, iki saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve daha sonra bu saldırganların öldüğü" belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ardından Doğu Kudüs'teki pek çok mahallede İsrail polisiyle çatışmalar yaşanıyor.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 6

ABD: İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'Nİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DESTEKLERİMİZİ ARTTIRDIK

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "ABD, Demir Kubbe için mühimmat ve önleyicileri artırdı. Başkan (Joe Biden) kısa bir süre önce İsrail'in ihtiyaç duyacağı ek yetenekler hakkında konuşmak üzere Başbakan Netanyahu ile görüştü. Ve şimdi Başkan'ın talimatıyla, İsrail'in şehirlerini, vatandaşlarını ve ayrıca İsrail'de çalışan ve seyahat eden birçok ABD vatandaşını savunmak için bu kritik varlıkların tedarikini sürdürmesini sağlamak amacıyla Kongre ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hamas saldırılarında en az 14 ABD'linin öldüğünü anımsatan Sullivan, 20'nin üzerinde ABD vatandaşından ise henüz haber alınamadığını kaydetti.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 7

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 900'E YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 900'e, yaralı sayısı da 4 bin 500'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900'e, yaralı sayısının da 4 bin 500'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 150 kişiden oluşan Filistinli 22 ailenin tümüyle katledildiği belirtildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, şu ana kadar Gazze'de 6 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 15'inin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 8

İSRAİL'DE ÖLENLERİN SAYISI BİN 200'Ü GEÇTİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 9

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının güncel verilere göre 1200'den fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, saldırılar sırasında Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin sayısının da 200'den fazla olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 10

İSRAİL SAVUNMA BAKANI TAM TAARRUZ'A GEÇİYORUZ

 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 11

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 12

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 13

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 14
İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 15
İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Akdeniz'de - 16

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